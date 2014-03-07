ООН признала, что Янукович больше не президент Украины
В ООН в качество официального документа распространено письмо Постоянного представителя Украины Юрия Сергеева на имя председателя Совета Безопасности, оспаривающее законность просьбы Виктора Януковича применить на территории Украины российские вооруженные силы.
Об этом сообщается на официальном сайте международной организации.
В нем говорится, что «в соответствии с пунктом 23 статьи 85 Конституции Украины исключительным полномочием одобрять решение о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств обладает Верховная Рада Украины».
На заседании Совета в понедельник 3 марта Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин представил письмо Виктора Януковича к президенту России с просьбой «использовать вооруженные силы для восстановления правопорядка, мира и стабильности и защиты населения Украины».
В письме посла Украины Юрия Сергеева отмечается, что Виктор Янукович более не является законным президентом Украины. «Во время острейшего в истории нашей страны кризиса, - пишет Юрий Сергеев, - г-н Виктор Янукович оставил столицу Украины и скрылся в неизвестном направлении и, следовательно, не выполнил свои официальные обязанности главы государства».
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Он напоминает, что этот факт был подтвержден решением конституционного состава Верховной Рады Украины, которое было одобрено и представителями бывшей правящей партии регионов. Украинский Постояный представитель Украины отметил, что парламент Украины назначил действующим президентом Украины Александра Турчинова.
«Г-н Александр Турчинов будет исполнять обязанности действующего президента до избрания нового президента Украины в ходе всенародного голосования, запланированного на 25 мая 2014 года», - говорится в письме.
Постоянный представитель Украины заключает, что «Просьба г-на Виктора Януковича в адрес президента Российской Федерации о применении ее вооруженных сил на территории Украины не может считаться официальной просьбой Украины».