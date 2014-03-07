ООН признала, что Янукович больше не президент Украины

Об этом сообщается на официальном сайте международной организации.

В нем говорится, что «в соответствии с пунктом 23 статьи 85 Конституции Украины исключительным полномочием одобрять решение о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств обладает Верховная Рада Украины».

На заседании Совета в понедельник 3 марта Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин представил письмо Виктора Януковича к президенту России с просьбой «использовать вооруженные силы для восстановления правопорядка, мира и стабильности и защиты населения Украины».

В письме посла Украины Юрия Сергеева отмечается, что Виктор Янукович более не является законным президентом Украины. «Во время острейшего в истории нашей страны кризиса, - пишет Юрий Сергеев, - г-н Виктор Янукович оставил столицу Украины и скрылся в неизвестном направлении и, следовательно, не выполнил свои официальные обязанности главы государства».

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Он напоминает, что этот факт был подтвержден решением конституционного состава Верховной Рады Украины, которое было одобрено и представителями бывшей правящей партии регионов. Украинский Постояный представитель Украины отметил, что парламент Украины назначил действующим президентом Украины Александра Турчинова.

«Г-н Александр Турчинов будет исполнять обязанности действующего президента до избрания нового президента Украины в ходе всенародного голосования, запланированного на 25 мая 2014 года», - говорится в письме.

Постоянный представитель Украины заключает, что «Просьба г-на Виктора Януковича в адрес президента Российской Федерации о применении ее вооруженных сил на территории Украины не может считаться официальной просьбой Украины».