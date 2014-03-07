В Крыму украинские военные находятся в ожидании штурма военных частей

Источник "Украинской правды" сообщает о захвате в Керчи паромной переправы росийскими козаками, перемещениях 4+7 автобусов козаков и военной техники.

"Ожидается штурм военных частей", - отметил собеседник

Он также сообщил, что в четверг поздно вечером командир 1-й Феодосийского отдельногой батальона морской пехоты подполковник Дмитрий Делятицкий встретился с командиром росийских морпехов.

Ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу велика возможность штурма украинских частей российскими спецподразделениями.