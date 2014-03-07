В Крыму украинские военные находятся в ожидании штурма военных частей
01:52, 07 марта 2014Политика
13 0
В Крыму сохраняется тревожное состояние.
Украинские военные находятся в ожидании штурма военных частей в Крыму / REUTERS
Источник "Украинской правды" сообщает о захвате в Керчи паромной переправы росийскими козаками, перемещениях 4+7 автобусов козаков и военной техники.
"Ожидается штурм военных частей", - отметил собеседник
Он также сообщил, что в четверг поздно вечером командир 1-й Феодосийского отдельногой батальона морской пехоты подполковник Дмитрий Делятицкий встретился с командиром росийских морпехов.
Ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу велика возможность штурма украинских частей российскими спецподразделениями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter