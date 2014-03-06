«Неизвестных» солдат в Крыму международное сообщество может считать террористами – Пискун

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Поскольку Президент РФ и министр обороны РФ сообщили всему миру, что российских войск на территории Крыма нет, это значит, что люди в униформе, в масках и с оружием в руках могут международным сообществом считаться террористами, так как они осаждают военные и гражданские объекты, ограничивают перемещение военных и гражданских лиц, удерживают в заложниках воинские подразделения», - сказал Пискун.

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Бывший генпрокурор считает, что в этой связи руководству страны необходимо объявить на территории Украины операцию «антитеррор». «И, согласно международным договорам, обратиться к международному сообществу о совместной борьбе с терроризмом. После этого всех людей, которые не представляются ни военнослужащими, ни гражданами Украины, а незаконно носят оружие, боеприпасы и ограничивают свободу других людей, угрожая им расправой, следует считать террористами и поступать соответственно. Россия в таком случае, поддерживая их, поддерживает терроризм», - заявил Пискун.

В то же время, по его мнению, украинским властям необходимо обратиться в международную миссию Красного Креста для поддержки своих солдат.

«Нужно дать надежду и солдатам, выполняющим свой долг. Ведь они в своих частях и на кораблях находятся сегодня в окружении. Никто не рассчитывал на вероломное нападение, поэтому они голодны, у них нет лекарств, в частности антибиотиков, недостаточно средств личной гигиены... В этой связи руководству государства важно немедленно обратиться в международную миссию Красного Креста. Чтобы европейский Красный Крест прибыл в Крым и передал нашим солдатам, которые находятся в окружении, все необходимое», - сказал Пискун.