Кризис в Крыму является проблемой всей Европы - Яценюк
На экстренном саммите лидеров Евросоюза по обсуждению ситуации в Крыму Яценюк отметил, что необходимы срочные действий для разрешения этой проблемы.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что кризис в Крыму является проблемой не исключительно Украины и России, но и всей Европы, и призывает российскую сторону срочно вернуть войска в места постоянной дислокации.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яценюк заявил после встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.
Читайте такжеУкраина начала консультации с Россией и готова "к новому стилю отношений" - Яценюк
"Это не только украинско-российский кризис. Это кризис всей Европы. Многое зависит от того, готова ли Россия уменьшить напряжение... Мы призываем российскую сторону отвести войска немедленно. Нам необходимы срочные, и я подчеркиваю - срочные действий для разрешения этой проблемы", - сказал он.
Яценюк в качестве гостя принимает участие в экстренном саммите лидеров Евросоюза по обсуждению ситуации в Крыму.