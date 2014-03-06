Кризис в Крыму является проблемой всей Европы - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что кризис в Крыму является проблемой не исключительно Украины и России, но и всей Европы, и призывает российскую сторону срочно вернуть войска в места постоянной дислокации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яценюк заявил после встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.

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"Это не только украинско-российский кризис. Это кризис всей Европы. Многое зависит от того, готова ли Россия уменьшить напряжение... Мы призываем российскую сторону отвести войска немедленно. Нам необходимы срочные, и я подчеркиваю - срочные действий для разрешения этой проблемы", - сказал он.

Яценюк в качестве гостя принимает участие в экстренном саммите лидеров Евросоюза по обсуждению ситуации в Крыму.