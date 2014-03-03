ЧФ РФ выдвинул ультиматум украинским морякам

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, корабли продолжают находиться у причала в Севастопольской бухте, где возможен выход в море блокируется вспомогательным судном КИЛ-158, морским буксиром и сторожевым катером Черноморского флота РФ.

Читайте такжеВ Крыму батальон морпехоты отказался подчиняться нелегитимному премьеру автономии«Представитель командования Черноморского флота России выдвинул ультиматум личному составу корвета “Тернополь” и корабля управления “Славутич” сложить оружие до 18.00 3 марта и покинуть корабли. Украинские военные моряки однозначно заявили о верности присяге украинскому народу», - сообщил представитель командования бригады, в которую входят корабли ВМС Украины.