Крымские татары начинают митинг за единство Украины в Симферополе

Акция начнется в 11:00 под стенами крымского парламента под лозунгом «Сохранения территориальной цілісности Украины и недопущения принятия Верховной Радой АРК решений, направленных на дестабилизацию ситуации в автономии».

Об этом сообщил представитель Меджлиса Заир Смедляев в Фейсбуке. Официальная страница Меджлиса сейчас испытывает хакерских атак и не работает, передает Радио Свобода.

Со ссылкой на Рефата Чубарова Смедляев сообщил, что председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов принял решение о созыве внеочередной сессии местного парламента «под давлением внутренних и внешних сил, которые вынашивали идеи отрыва Крыма от Украины».

Читайте такжеБюджет Крыма на 66% дотируется из госбюджета, а Севастополя - на 80%, - депутатЧубаров считает, что Верховная Рада Крыма может принять «невосполнимые решения», которые «взорвут мир и согласие на полуострове».

Лидер Меджлиса еще раз обратился к руководству парламента Крыма с предложением отменить внеочередную сессию и «избежать таким образом решений, которые могут существенно обострить общественно-политическую ситуацию в Крыму», - сообщил Заир Смедляев.

Президиум крымского парламента приняла вчера решение о созыве в среду в 15:00 внеочередного заседания Верховной Рады АРК. В повестку дня внесены два вопроса - «Об общественно-политическую ситуацию в Украине и АРК» и «Об отчете Совета министров АРК».