В Севастополе возле штаба ЧФ РФ и Дома Москвы появились бронетранспортеры

Как передает корреспондент УНИАН, если БТР во дворе штаба флота находится уже не первый день, то во дворе Дома Москвы российский бронетранспортер размещен сегодня днем.

Как сообщил УНИАН информированный военный источник в Севастополе, бронетехника на данных объектах выставлена в рамках проводимых ЧФ РФ мероприятий по усилению защиты своих объектов в связи с возможными террористическими угрозами.

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Как добавил источник, по имеющейся информации, подобные меры командованием ЧФ РФ предприняты и на некоторых других флотских объектах, находящихся не в центре города.

Бронетранспортеры могут принадлежать части морской пехоты ЧФ РФ, отметил собеседник УНИАН.

Справка УНИАН. «Дом Москвы» в Севастополе открыт и начал функционировать как гражданское предприятие в годы президентства Виктора Ющенко в пристроенном к одному из объектов ЧФ РФ здании на площади Нахимова.