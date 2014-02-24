Врачи «скорой» оказали медицинскую помощь 622 участникам акций протеста в Киеве - КГГА

По информации Департамента здравоохранения КГГА, за период с 10.20 18 февраля к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 699 участников массовых мероприятий в центре столицы. Госпитализированы 463 человека.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.