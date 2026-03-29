Люди, которые читают соцсети, но ничего не постят, имеют одну особую черту

Люди, которые просматривают социальные сети, но никогда не публикуют посты и комментарии, не пассивны и не ленивы – они просто отказались от участия в этом процессе, сохранив при этом доступ к информации. Исследования показывают, что отказ от активного участия в социальных сетях – это не избегание, а скорее форма самосохранения, пишет siliconcanals.com.
Согласно исследованию Северо-восточного университета, до 90% пользователей социальных сетей являются так называемыми "скрытыми наблюдателями", то есть они просматривают контент, не взаимодействуя с ним. Они не комментируют, не делятся и не публикуют ничего. При этом специалист по анализу данных Анис Бакир, возглавлявший исследование, указал на важный момент: контент, который люди потребляют, по-прежнему влияет на их выбор, даже если они никогда публично с ним не взаимодействуют. Другими словами, пассивные наблюдатели нашли способ получить доступ к информационному потоку, не ввязываясь в него.
Проблема демонстрации
Теория управления впечатлениями социолога Эрвинга Гоффмана описывает социальное взаимодействие как своего рода представление. Мы все – актеры на сцене, управляющие впечатлениями, которые мы производим на свою аудиторию. Социальные сети берут эту естественную человеческую тенденцию и усиливают ее до неузнаваемости. Вы формируете свой образ для сотен или тысяч зрителей, многих из которых вы едва знаете.
При этом исследования неизменно показывают, что пользователи активно редактируют свою самопрезентацию в интернете. Они выделяют идеализированные версии себя и подавляют то, что не соответствует образу. И этот процесс обходится дорого как в когнитивном, так и в эмоциональном плане. Фактически, как только вы публикуете что-то в цифровом мире, вы теряете контроль над тем, как это воспринимается.
Почему пассивное использование имеет плохую репутацию
Многие исследования использования социальных сетей относят пассивное потребление, пролистывание ленты без публикации, к более вредным способам использования социальных сетей. Исследование, проведенное в Техасском университете в Далласе, обнаружило, что пассивный просмотр может провоцировать социальное сравнение, что приводит к страху упустить что-то важное, а это, в свою очередь, провоцирует симптомы депрессии.
Однако не все виды пассивного использования одинаковы.
Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, показало, что пассивный просмотр обусловлен множеством факторов. Некоторые люди пассивно просматривают контент из-за усталости от социальных сетей. Некоторые делают это, чтобы защитить свою конфиденциальность. А некоторые остаются в тени, потому что поняли, как получать от платформы все необходимое: информацию, связи, осведомленность, не платя психологического налога на постоянное самовыражение.
Что будет, если перестать публиковать посты
Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что даже недельное сокращение использования социальных сетей привело к значительному снижению симптомов тревоги и депрессии среди молодых людей. Ведущий исследователь отметил, что к третьей неделе снижения использования у участников наблюдалось 24-процентное уменьшение симптомов депрессии и 16-процентное снижение тревожности. И хотя в этом исследовании рассматривалось общее снижение, а не конкретно пассивное наблюдение, оно подтверждает более широкую идею о том, что снижение активного взаимодействия с социальными сетями имеет реальные психологические преимущества.
