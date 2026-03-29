Люди, которые читают соцсети, но ничего не постят, имеют одну особую черту

Люди, которые просматривают социальные сети, но никогда не публикуют посты и комментарии, не пассивны и не ленивы – они просто отказались от участия в этом процессе, сохранив при этом доступ к информации. Исследования показывают, что отказ от активного участия в социальных сетях – это не избегание, а скорее форма самосохранения, пишет siliconcanals.com.

Согласно исследованию Северо-восточного университета, до 90% пользователей социальных сетей являются так называемыми "скрытыми наблюдателями", то есть они просматривают контент, не взаимодействуя с ним. Они не комментируют, не делятся и не публикуют ничего. При этом специалист по анализу данных Анис Бакир, возглавлявший исследование, указал на важный момент: контент, который люди потребляют, по-прежнему влияет на их выбор, даже если они никогда публично с ним не взаимодействуют. Другими словами, пассивные наблюдатели нашли способ получить доступ к информационному потоку, не ввязываясь в него.

Проблема демонстрации

Теория управления впечатлениями социолога Эрвинга Гоффмана описывает социальное взаимодействие как своего рода представление. Мы все – актеры на сцене, управляющие впечатлениями, которые мы производим на свою аудиторию. Социальные сети берут эту естественную человеческую тенденцию и усиливают ее до неузнаваемости. Вы формируете свой образ для сотен или тысяч зрителей, многих из которых вы едва знаете.

Видео дня

При этом исследования неизменно показывают, что пользователи активно редактируют свою самопрезентацию в интернете. Они выделяют идеализированные версии себя и подавляют то, что не соответствует образу. И этот процесс обходится дорого как в когнитивном, так и в эмоциональном плане. Фактически, как только вы публикуете что-то в цифровом мире, вы теряете контроль над тем, как это воспринимается.

Почему пассивное использование имеет плохую репутацию

Многие исследования использования социальных сетей относят пассивное потребление, пролистывание ленты без публикации, к более вредным способам использования социальных сетей. Исследование, проведенное в Техасском университете в Далласе, обнаружило, что пассивный просмотр может провоцировать социальное сравнение, что приводит к страху упустить что-то важное, а это, в свою очередь, провоцирует симптомы депрессии.

Однако не все виды пассивного использования одинаковы.

Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, показало, что пассивный просмотр обусловлен множеством факторов. Некоторые люди пассивно просматривают контент из-за усталости от социальных сетей. Некоторые делают это, чтобы защитить свою конфиденциальность. А некоторые остаются в тени, потому что поняли, как получать от платформы все необходимое: информацию, связи, осведомленность, не платя психологического налога на постоянное самовыражение.

Что будет, если перестать публиковать посты

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что даже недельное сокращение использования социальных сетей привело к значительному снижению симптомов тревоги и депрессии среди молодых людей. Ведущий исследователь отметил, что к третьей неделе снижения использования у участников наблюдалось 24-процентное уменьшение симптомов депрессии и 16-процентное снижение тревожности. И хотя в этом исследовании рассматривалось общее снижение, а не конкретно пассивное наблюдение, оно подтверждает более широкую идею о том, что снижение активного взаимодействия с социальными сетями имеет реальные психологические преимущества.

Вас также могут заинтересовать новости: