Почему на банане остаются 'нитки' и стоит ли их есть: эксперты дали объяснения

Когда мы чистим банан, на его поверхности часто остаются тонкие длинные полоски, которые многие инстинктивно удаляют. Они напоминают случайно прилипшие "нитки", однако это не грязь и не признак того, что с бананом что-то не так. Как пишет Good Residence Gardens, это обычная часть строения плода, от одного конца до другого.

Что на самом деле означают такие полоски на банане?

Эти волокна называют флоэмой, проводящей тканью растения. В банане она имеет вид тонких каналов, которые призваны транспортировать вещества, вырабатываемые растением, к плоду по мере его развития.

"Практически банан имеет три компонента, которые легко заметить: кожуру, мякоть и эти волокна флоэмы, которые могут оставаться на поверхности. В зависимости от того, насколько легко снимается кожура и насколько созрел банан, волокна могут оторваться вместе с кожурой или остаться приклеенными к плоду", - добавили в материале.

Почему их не нужно убирать?

Эти волокна съедобны, и их вкус является частью того же вкусового ансамбля, что и мякоть банана.

"Если на поверхности остается много волокон, причина, как правило, механическая: кожура может срывать больше внешнего слоя с одних фруктов, чем с других, в зависимости от того, как она отделяется", - объясняют в издании.

Также известно, что иногда кожура с банана снимается идеально, а иногда на мякоти остается много волокон. Такая разница зависит от степени спелости плода и от того, как кожура разрывается во время очистки.

"Волокна могут оставаться на поверхности или отрываться вместе с кожурой, и в этом нет определенной закономерности. В обоих случаях речь идет об одном и том же компоненте: волокна на банане появляются не из-за примесей, а из-за внутренней структуры плода, простирающейся вдоль. Когда вы их распознаете, процесс очистки банана от кожуры становится более прямым и менее "трудоемким", - подчеркивают в публикации.

