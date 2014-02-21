Восьмичасовые переговоры в АП завершились: дипломаты планируют еще одну встречу с Януковичем
08:28, 21 февраля 2014Политика
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Переговоры европейских дипломатов с Президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции в Киеве завершились.
Встреча Януковича с представителями ЕС завершилась
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Евросоюзе.
Переговоры длились всю ночь и были очень сложными, отметил источник.
Переговоры с представителями украинских властей и оппозиции провели главы МИД Франции, Германии и Польши Лоран Фабиус, Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский.
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Главной целью встречи называлась достижение договоренности по прекращению насилия в стране и урегулированию политического кризиса.
Сегодня, 21 февраля, министры иностранных дел ЕС планируют еще одну встречу с Януковичем.
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