Восьмичасовые переговоры в АП завершились: дипломаты планируют еще одну встречу с Януковичем

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Евросоюзе.

Переговоры длились всю ночь и были очень сложными, отметил источник.

Переговоры с представителями украинских властей и оппозиции провели главы МИД Франции, Германии и Польши Лоран Фабиус, Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский.

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Главной целью встречи называлась достижение договоренности по прекращению насилия в стране и урегулированию политического кризиса.

Сегодня, 21 февраля, министры иностранных дел ЕС планируют еще одну встречу с Януковичем.