Байден вновь позвонил Януковичу
03:14, 21 февраля 2014Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден вновь звонил в четверг вечером президенту Виктору Януковичу, сообщил журналистам чиновник Белого дома на условиях анонимности.
Байден вновь позвонил Януковичу
О содержании разговора пока ничего не сообщали, пишет Радио Свобода.
В последние дни Байден уже несколько раз звонил Януковичу. В частности, в среду американский лидер напомнил украинскому, что именно власти Украины несут особую ответственность за снижение напряженности, и призвал его отвести правительственные силы от мест противостояния и проявлять наибольшую сдержанность.
Но в четверг утром насилие в Киеве возобновилось, работники силовых структур начали широко применять против демонстрантов боевое огнестрельное оружие, что привело к десяткам жертв, в первую очередь среди участников протестов.
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