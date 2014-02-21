Байден вновь позвонил Януковичу

О содержании разговора пока ничего не сообщали, пишет Радио Свобода.

В последние дни Байден уже несколько раз звонил Януковичу. В частности, в среду американский лидер напомнил украинскому, что именно власти Украины несут особую ответственность за снижение напряженности, и призвал его отвести правительственные силы от мест противостояния и проявлять наибольшую сдержанность.

Но в четверг утром насилие в Киеве возобновилось, работники силовых структур начали широко применять против демонстрантов боевое огнестрельное оружие, что привело к десяткам жертв, в первую очередь среди участников протестов.