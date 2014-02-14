Украинское духовенство призывает протестующих освободить админздания, а власть - закрыть уголовные дела

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении патриарха Киевского и всея Руси-Украины, предстоятеля УПЦ КП Филарета, главы УГКЦ Святослава и президента Всеукраинского Союза церквей христиан веры евангельской - пятидесятников Михаила Паночко.

Главы церквей положительно оценили факт освобождения по состоянию на 14 февраля силовыми органами всех арестованных участников мирных собраний.

Они считают, что для преодоления кризиса стороны как можно скорее должны сделать три шага.

Правоохранительные органы должны закрыть уголовные производства по всем участникам протестов и отменить наказания, связанные с массовыми акциями.

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В свою очередь, протестующие должны добровольно освободить захваченные административные здания и обеспечить допуск лиц, которые там работают, на свои рабочие места, а также разблокировать улицу Грушевского в Киеве.

«Власть, оппозиция и авторитетные представители гражданского общества (например: Инициативная группа «Первого декабря» и др.) путем плодотворного диалога в кратчайшие сроки согласуют взаимно приемлемую политико-правовую модель урегулирования конфликта ради прекращения кровопролития, восстановления верховенства права и конституционного строя, возвращения полноты прав и свобод граждан, сохранения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины », - отмечают главы церквей.

Как передавал УНИАН, принятый 29 января большинством Верховной Рады закон об амнистии предусматривает освобождение от ответственности всех участников протеста, если в течение 15 дней митингующие освободят административные здания и улицу Грушевского. Оппозиция за этот документ не голосовала и считает, что амнистия должна быть безусловной, в противном случае власть использует задержанных активистов в качестве заложников.

17 февраля истекает срок выполнения условий, при которых будут освобождены от уголовной ответственности участники акций.

Сегодня, 14 февраля, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка пообещал освободить от уголовной ответственности всех участников протестных акций в случае, если активисты Майдана до 17 февраля освободят транспортные коммуникации и здание КГГА.

Также сегодня Совет ВО "Майдан" заявил, что митингующие частично восстановят движение по ул. Грушевского.