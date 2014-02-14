“Правый сектор” сформировал политсовет и готов присоединиться к консультациям об урегулирования ситуации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член политсовета “Правого сектора” Павел Гайнижник в Украинском доме, зачитав соответствующую декларацию.

«Правый сектор» готов включиться в политические процессы в Украине, высказывая совместную позицию патриотических и национал-консервативных партий и организаций. С точки зрения подтверждения выше сказанного, ставим в известность мировое сообщество, что “Правым сектором” сформирован политический совет... Мы убеждены, что демократическая парламентская оппозиция, если она действительно таковой является, обязана как с точки зрения единства оппозиционных сил и роли «Правого сектора» в революционных действиях в стране, так и с точки зрения политической и моральной ответственности перед народом и историей, начать с политическим советом «Правого сектора» консультации относительно участия его представителей в политическом процессе относительно разрешения противостояния в стране”, - заявил Гайнижник.

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Он добавил, что “этим обращением “Правый сектор” высказывает представителям мирового сообщества: ООН, ЕС, ОБСЕ, правительствам европейских стран и США свою готовность непосредственно донести их представителям собственное видение ситуации в Украине и пути ее урегулирования”.

“Мы готовы высказать свои политические и идеологические основы, готовы развеять безосновательные обвинения в экстремизме и якобы террористической направленности членов ”Правой сектора”, высказать свою позицию относительно Януковича и его режима”, - резюмировал Гайнижник.