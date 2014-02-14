Ющенко заявил, что знает, кто его отравил

«Это книга большого формата, там 500 страниц, плюс еще 64 страницы фотографий. Тираж — 3000 экземпляров. Точной цены еще нет, ориентировочная — 100–150 грн», — сказал гендиректор «Фолио» Александр Красовицкий.

Как пишут "Вести", в мемуарах много воспоминаний о семье и детстве.

«Виктор Андреевич, например, помнит, как его отправили в магазин за хлебом, который завозили раз в неделю. И там была толкучка, он уронил хлеб — и его растоптали», — говорит Красовицкий.

Читайте такжеЮщенко: оппозиция борется на Майдане за власть, а не за развитие страны

Еще одно трагическое воспоминание — об отце, который был учителем и ездил на заработки в Западную Украину, где его считали агентом НКВД, а дома — завербованным бендеровцем.

В своей книге экс-президент пишет о том, как его отравили на даче экс-замглавы СБУ Владимира Сацюка: «На столе стояли салаты. Затем подали горячее и тот злополучный плов (только его подавали порциями). Возможно, яд был именно в плове», — считает Ющенко. Имена подозреваемых ему известны: «Но это исполнители. И все они сейчас вне украинской юрисдикции. Меня уже несколько раз спрашивали журналисты, знаю ли я, кто меня отравил. Да, я знаю. И он знает, что я знаю».

Вспоминает экс-президент и о провалившемся договоре между Януковичем и Тимошенко: «Возникла идея подкупить Януковича избранием его президентом в парламенте: он — президент на 10 лет, она — премьер. Но их взаимное недоверие стало ключом к остановке этого сценария».