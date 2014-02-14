Министр культуры обвинил Майдан в плохом влиянии на атмосферу 200-летия Шевченко

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина, об этом заявил и.о. министра культуры Украины Леонид Новохатько на заседании гуманитарного совета.

"Майдан отрицательно повлиял на атмосферу праздника. Хотелось бы большего ощущения "до мажора", но настроения в обществе другие. Однако Майдан - это не повод переносить торжественные празднования 200-летия годовщины Шевченко", - сказал он.

Читайте такжеЯнукович предлагает провозгласить 9 марта Днем примирения украинского народаКроме и.о. министра культуры, на заседании выступали Президент Украины Виктор Янукович, глава Украинского фонда культуры поэт Борис Олийнык, и.о. вице-премьера Константин Грищенко, и.о. министра иностранных дел Леонид Кожара, генеральный директор Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки Михаил Резникович.

Последний, в частности, сообщил, что к юбилею Шевченко театр подготовил постановку "Всегда один" о творчестве поэта. На представление Резникович пригласил всех присутствующих, в том числе и президента.

Как сообщает издание, Янукович одобрил идею.

"Пойдем все вместе. Кто против?" - спросил глава государства.

"Все за!", - поспешно ответили участники заседания и стали расходиться.