"УДАР" представил в Раде свой проект Конституции

Фракция «УДАР» в Верховной Раде 13 февраля предложила парламентским фракциям к обсуждению свой проект изменений в Конституцию Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

По словам руководителя рабочей группы уполномоченных представителей фракций по наработке согласованного законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, председатель Комитета по вопросам правовой политики, народный депутат от Партии регионов Валерий Писаренко, это уже третий вариант проекта изменений, который отличается от проектов, поданных ранее фракциями ВО «Батькивщина» и «Свобода», а также варианта, поданного фракцией Коммунистической партии Украины.

Как сказал Писаренко, в настоящее время все три варианта проекта изменений в Основной закон прорабатываются секретариатом Комитета по вопросам правовой политики и будут предложены к рассмотрению рабочей группой уполномоченных представителей фракций.

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Как также напомнили в пресс-службе ВР, 12 февраля под председательством председателя Верховной Рады Владимира Рыбака состоялось внеочередное заседание Согласительного совета представителей фракций. По его итогам уполномоченные от всех парламентских фракций и внефракционных депутатов не смогли достичь согласия относительно созыва внеочередного заседания парламента по требованию трех оппозиционных фракций парламента.

Как отметили в пресс-службе, фактическое отсутствие предмета для рассмотрения на таком заседании (а это противоречит требованиям Регламента) стало основанием для отклонения участниками Согласительного совета оппозиционной инициативы. Так, в Верховной Раде до сих пор не зарегистрирован ни один проект о путях возвращения к Конституции Украины в редакции 2004 года. Вместо этого представители оппозиционных фракций ВО «Батькивщина», «УДАР», а также уполномоченные от фракций Партии регионов, Коммунистической партии и межфракционных депутатов настаивали на рассмотрении конституционных изменений исключительно в пределах процедур, регламентированных разделом ХІІІ Конституции Украины и главой 26 раздела V Регламента Верховной Рады.

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Председатель Верховной Рады предложил провести в пятницу, 14 февраля, дополнительное совещание с участием руководителей фракций, в частности, для обсуждения расписания заседаний на следующую неделю. На этом совещании, по мнению Рыбака, можно более обстоятельно обсудить вопросы, которые оппозиционные фракции предлагали вынести на внеочередное пленарное заседание. Следующим этапом могло бы стать дальнейшее рассмотрение предложенных оппозицией вопросов на очередном Согласительном совете парламента в полном составе в следующий понедельник.