ПР не будет подавать свой вариант изменений в Конституцию

Об этом говорится в размещенном на сайте парламента сообщении пресс-службы Аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что в соответствии с договоренностями руководителей депутатских фракций, по поручению председателя ВР Владимира Рыбака, 7 февраля в 15.00 состоялось организационное совещание уполномоченных представителей фракций по проработке предложений относительно внесения изменений в Конституцию Украины.

Читайте такжеУрок истории и математики от Тимошенко По результатам этого совещания был согласован график проработки предложений относительно внесения изменений в Конституцию Украины, а также о предоставлении депутатскими фракциями своих предложений до 9 февраля, которые будут сведены в сравнительную таблицу.

Очередное совещание уполномоченных представителей депутатских фракций, которое рассмотрит эти предложения, должно состояться 10 февраля.

Читайте такжеЛавринович: Принять акт о возвращении Конституции 2004 нереальноВ то же время в сообщении сказано, что представитель фракции Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что его фракция не будет вносить свой вариант изменений. Он сказал, что они готовы рассмотреть согласованные предложения, внесенные другими фракциями.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Рыбак заявил, что на будущей неделе может состояться внеочередное заседание ВР, если будет подготовлен согласованный законопроект изменений в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, на внесении изменений в Конституцию настаивали оппозиционные фракции, в частности, они предлагали, чтобы парламент принял конституционный акт о возвращении к Основному Закону в редакции 2004 года.