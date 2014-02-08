СБУ закрыла дело по факту призывов к свержению власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Максим Ленко.

“Это дело было внесено и расследовалось Главным следственным управлением. Уголовное производство было внесено и расследовалось по факту совершения преступления, по факту совершения действий, направленных на захват власти по статье 109. По этому производству не были установлены лица, которые совершили преступление, никому не были выдвинуты подозрения, и в соответствии с первым законом, как все его называют - об амнистии, этом производство прекращено”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2013 года СБУ открыла уголовное производство по факту призывов к насильственному свержению государственной власти.

Уголовное производство по ст.109 Уголовного кодекса Украины открыто «в связи с призывами отдельных политиков к насильственной смене власти».

Позднее лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что по уголовному делу о свержении государственной власти проходят он и еще ряд политиков.

В частности, по словам Яценюка, по этому делу, кроме него, проходят народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов, лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок и еще 8 человек.