Галерея: Лица Евромайдана

После разгона мирных митингующих на улицы вышли сотни тысяч граждан. Акции протеста усилились после того, как 16 января 2014 Верховная Рада Украины приняла ряд так называемых «диктаторских законов» (31 января Президент Виктор Янукович одобрил отмену "законов 16 января - ред.), которые ограничивают права и свободы граждан.

19 января на вул. Грушевского началось противостояние между митингующими и правоохранительными органами. Сотни граждан ранены, есть погибшие, сотни арестованы.

Акции протеста продолжаются.