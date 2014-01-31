Европарламент примет резолюцию по Украине
13:53, 31 января 2014Политика
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Европарламент на будущей неделе планирует провести внеочередные дебаты и принять резолюцию об ухудшении ситуации в Украине.
Европарламент на будущей неделе обсудит вопрос ухудшения ситуации в Украине / Фото : REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в политической группе Европейской народной партии в Европарламенте.
Читайте такжеЕС примет декларацию по Украине из шести пунктов«Во второй половине дня среды (5 февраля) пленарная сессия проведет дебаты об ухудшении ситуации в Украине. Резолюция будет проголосована в четверг», - сообщили в ЕНП.
Читайте такжеВ Европарламенте рассказали, чего ждут от украинской властиПо состоянию на сегодняшний день в повестке дня сессии Европарламента, которая пройдет 3-6 февраля в Страсбурге, вопроса о ситуации в Украине нет.
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