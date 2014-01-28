Кравчук назвал создаваемые в областях Народные рады стихийными и нелегитимными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук заявил во время брифинга в Верховной Раде.

«На мой взгляд, не все понимают, что на улице мы, по сути, в шаге от гражданской войны. От протестов перешли к силовому захвату власти. Главы ОГА лишены рычагов управления и таким образом форма управления не действует. А когда разваливается управление, разваливается и государство… В одних областях ОГА уже практически не существуют, создаются народные советы. Можно создать что угодно, но прежде надо принять закон, принять изменения в Конституцию. Можем назвать Верховную Раду Народной Радой. Это вполне нормально», - отметил Кравчук.

Но, по его словам, нельзя это делать не конституционным способом.

«Органы власти, которые создают стихийно, они нелегитимные. Кто решится иметь дело с нелегитимными органами власти», - подчеркнул первый президент.

Кроме того, Кравчук отметил, что голосования, которые прошли в ВР сегодня показали, что дорогу для решения проблем глубокого политического кризиса открыто.

«Дорогу открыто, надо убрать завалы. К сожалению, за время этого политического кризиса завалов произошло слишком много», - отметил он.