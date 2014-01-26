В Запорожье начался штурм ОГА, силовики применили светошумовые гранаты

Сегодня в 14.00 активисты запорожского Майдана начали штурм Запорожской областной государственной администрации.

Об этом сообщает местный сайт «061».

На площади возле ОГА присутствует около 10 тыс. человек.

Активисты кидают в милиционеров камни, а силовики отвечают светошумовыми и газовыми гранатами.

Запорожские активисты начали атаку после того, как председатель облгосадминистрации Александр Пеклушенко вышел к митингующим и заявил, что он не намерен снимать с себя полномочия губернатора и выходить из Партии регионов.

В 14.15 штурм здания приостановился и начались переговоры между активистами и силовиками.

По данным СМИ, возле обладминистрации также стоят «титушки», которые, однако, пока не участвуют в штурме. В первом ряду между активистами и милицией стоят футбольные фанаты «Ультрас», которые кричат оскорбительные лозунги «титушкам».