Кофе и баклава: два столпа турецкой гастрокультуры, без которых невозможно представить отдых в стране

Туристы обязательно привозят эти две вещи в качестве сувениров с отдыха в Турции.

Туристы любят Турцию не только за прекрасные пляжи и отели "все включено", но и за богатую историю и гастрономические традиции, которые тесно переплетены друг с другом.

Одними из главных столпов турецкой гастрокультуры являются кофе и баклава. С традициями приготовления последних УНИАН.Туризм познакомился во время мастер-класса по приготовлению турецкого кофе и баклавы 25 июня 2026 года в Киеве, организованного Офисом по вопросам культуры и информации Посольства Турецкой Республики в Украине совместно с Институтом Юнуса Эмре.

В уютном дворике института участники мероприятия не только познакомились с многовековыми традициями приготовления настоящего турецкого кофе и вкусной турецкой баклавы, но и узнали интересные факты об их истории и культурном значении.

Чем уникален традиционный турецкий кофе

Турецкий кофе является одним из самых известных символов турецкой культуры и гостеприимства. Традиция его приготовления сформировалась в Османской империи в XVI веке, когда кофе впервые попал в Стамбул.

Особый способ заваривания кофе в джезве на медленном огне и его подача со стаканом воды и традиционными сладостями сделали кофе неотъемлемой частью повседневной жизни, общественных встреч и торжественных событий.

Из Османской империи кофе распространился во многих странах мира. В 2013 году культура и традиции турецкого кофе были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как имеющие исключительную культурную ценность.

Уникальный вкус турецкой баклавы

Турецкая баклава – один из самых известных десертов турецкой кухни, который туристы обязательно везут из Турции домой в качестве сувенира или подарка родным.

История этого лакомства уходит корнями во времена Османской империи. Хотя истоки слоеной выпечки можно найти в более древних кулинарных традициях Ближнего Востока и Центральной Азии, именно в императорских кухнях Стамбула баклава приобрела современный вид – с тонкими слоями теста, богатой ореховой начинкой и ароматным сиропом.

Особое место занимает баклава из города Газиантеп, уникальный рецепт которой получил статус защищенного географического указания (PGI) в Европейском Союзе.

Отдых в Турции – полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее турецкие шеф-повара рассказали, какие блюда обязательно стоит попробовать на отдыхе в Турции, а также каких следует избегать.

Кроме того, эксперты дали важные советы, которые отдыхающим обязательно стоит учесть во время турецкого отпуска этим летом.

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