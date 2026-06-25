Кофе и баклава: два столпа турецкой гастрокультуры, без которых невозможно представить отдых в стране

Туристы любят Турцию не только за прекрасные пляжи и отели "все включено", но и за богатую историю и гастрономические традиции, которые тесно переплетены друг с другом.
Одними из главных столпов турецкой гастрокультуры являются кофе и баклава. С традициями приготовления последних УНИАН.Туризм познакомился во время мастер-класса по приготовлению турецкого кофе и баклавы 25 июня 2026 года в Киеве, организованного Офисом по вопросам культуры и информации Посольства Турецкой Республики в Украине совместно с Институтом Юнуса Эмре.
В уютном дворике института участники мероприятия не только познакомились с многовековыми традициями приготовления настоящего турецкого кофе и вкусной турецкой баклавы, но и узнали интересные факты об их истории и культурном значении.
Чем уникален традиционный турецкий кофе
Турецкий кофе является одним из самых известных символов турецкой культуры и гостеприимства. Традиция его приготовления сформировалась в Османской империи в XVI веке, когда кофе впервые попал в Стамбул.
Особый способ заваривания кофе в джезве на медленном огне и его подача со стаканом воды и традиционными сладостями сделали кофе неотъемлемой частью повседневной жизни, общественных встреч и торжественных событий.
Из Османской империи кофе распространился во многих странах мира. В 2013 году культура и традиции турецкого кофе были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как имеющие исключительную культурную ценность.
Уникальный вкус турецкой баклавы
Турецкая баклава – один из самых известных десертов турецкой кухни, который туристы обязательно везут из Турции домой в качестве сувенира или подарка родным.
История этого лакомства уходит корнями во времена Османской империи. Хотя истоки слоеной выпечки можно найти в более древних кулинарных традициях Ближнего Востока и Центральной Азии, именно в императорских кухнях Стамбула баклава приобрела современный вид – с тонкими слоями теста, богатой ореховой начинкой и ароматным сиропом.
Особое место занимает баклава из города Газиантеп, уникальный рецепт которой получил статус защищенного географического указания (PGI) в Европейском Союзе.
Отдых в Турции – полезные советы туристам
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее турецкие шеф-повара рассказали, какие блюда обязательно стоит попробовать на отдыхе в Турции, а также каких следует избегать.
Кроме того, эксперты дали важные советы, которые отдыхающим обязательно стоит учесть во время турецкого отпуска этим летом.
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