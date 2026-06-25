5 устройств, которые неожиданно можно зарядить от смартфона Samsung

Функция "Обратная зарядка" появилась еще в линейке Galaxy S10 и сегодня доступна во многих смартфонах Samsung.

Современные смартфоны Samsung умеют не только заряжаться быстрее и дольше держать батарею, но и делиться энергией с другими устройствами. Благодаря функции Wireless PowerShare ("Обратная зарядка) телефон Galaxy может выступать в роли мини-повербанка и заряжать совместимые гаджеты прямо от собственного аккумулятора

Эта функция появилась еще в линейке Samsung Galaxy S10 и сегодня доступна во многих смартфонах бренда. Она использует стандарт Qi и позволяет передавать заряд другим устройствам, просто положив их на заднюю крышку телефона. В SlashGear рассказали, какие устройства поддерживают зарядку от Samsung.

Смарт-часы Samsung

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Одним из самых удобных сценариев является зарядка умных часов. Galaxy Watch можно подзарядить напрямую от телефона, что особенно полезно в дороге или во время поездок.

Активировать функцию обратной зарядки можно в разделе "Батарея" или "Беспроводная зарядка" в настройках телефона. Для начала процесса нужно приложить часы к задней панели телефона Galaxy, у которого, в свою очередь, должно оставаться не менее 30% аккумулятора.

При этом важно учитывать ограничения по совместимости. Wireless PowerShare хорошо работает с более старыми моделями смарт-часов Samsung, но с новыми устройствами – начиная с Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra – могут возникать проблемы.

Беспроводные наушники

Линейка Galaxy Buds и другие беспроводные наушники Samsung – еще один популярный вариант. Их зарядный кейс поддерживает беспроводную зарядку, поэтому телефон легко может "подкормить" гарнитуру перед полетом или долгим днем.

Теоретически, Wireless PowerShare работает даже с AirPods, но ее поведение может быть непредсказуемым. У одних пользователей зарядка запускается и работает нормально, у других – может внезапно прекратиться или вообще не активируется.

Трекеры и компактные гаджеты

Некоторые трекеры и компактные устройства также можно зарядить через Wireless PowerShare. Устройства формата трекеров-карточек (такие как Chipolo CARD ) можно просто положить на заднюю панель телефона для подзарядки.

Однако, как показывает практика, функция может работать нестабильно даже с гаджетами Samsung, которые по логике должны поддерживаться без проблем. Совместимость зависит от множества факторов: модели гаджета, положения катушек, уровня заряда и даже условий использования.

Galaxy Ring

Galaxy Ring также поддерживает зарядку через смартфон. Поскольку батарея у кольца небольшая, полная зарядка занимает примерно 60 минут. При этом сам кейс способен обеспечить до двух полных зарядок, что делает систему довольно автономной.

На практике это означает, что достаточно ненадолго подключить кейс к PowerShare, чтобы получить запас энергии почти на неделю работы устройства.

Слуховые аппараты

Некоторые специализированные слуховые аппараты – в зависимости от бренда и модели – также могут заряжаться с помощью Wireless PowerShare. Например, слуховые аппараты Rexton поддерживают беспроводную зарядку по стандарту Qi.

Однако важно понимать, что Samsung PowerShare работает не идеально стабильно даже с совместимыми устройствами, поэтому перед покупкой лучше заранее проверить поддержку на практике. Особенно это критично для слуховых аппаратов, поскольку речь идет о дорогостоящих и жизненно важных устройствах.

Несмотря на удобство, Wireless PowerShare имеет ряд ограничений. Поскольку зарядка происходит по беспроводному способу, она заметно медленнее проводной, сильно расходует батарею смартфона и вызывает нагрев устройства. Поэтому функция предназначена скорее как аварийное решение, а не для постоянного использования.

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Также пользователям Samsung Galaxy рассказали о простом способе продлить время работы смартфона от одного заряда. Все, что нужно – включить одну функцию.

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