Украинская романтическая комедия 'Испытательный срок' выходит в прокат в Германии

Украинская романтическая комедия "Испытательный срок" продолжает успешное международное турне и выходит в прокат в Германии. Летние показы уже состоялись в Мюнхене, Фрайбурге, Дрездене и Бордесгольме.

Дополнительные сеансы состоятся 4 июля в Берлине. Далее фильм отправится в Гамбург, Штутгарт, Дюссельдорф и Лейпциг. Новые даты и города будут объявлены в ближайшее время.

"Испытательный срок" – это современная романтическая комедия о профессиональных вызовах, конкуренции, доверии и чувствах, которые возникают в самый неожиданный момент. Фильм сочетает актуальный юмор и знакомые жизненные ситуации, рассказывая историю о новых начинаниях, выборе и вторых шансах.

Видео дня

Посмотреть трейлер можно по ссылке:

В картине снялось рекордное количество украинских звезд, среди которых Екатерина Кузнецова, Кирилл Парастаев, Маричка Хоменко, Ирма Витовская, Елена Узлюк, Вячеслав Довженко, Дмитрий Танкович, Андрей Исаенко, Татьяна Малкова, Иван Шаран, Дарья Петрожицкая, Тарас Цимбалюк, Виктор Жданов, а также Павел Зибров и группа DREVO.

"Мы рады представить украинцам в Германии ещё одну качественную украинскую киноработу. "Испытательный срок" – это тёплая, современная и очень человечная история, которая легко находит отклик также и у международной аудитории. Мы видим большой интерес к украинскому кино в Германии и убеждены, что этот фильм станет еще одним шагом к его популяризации", – отмечают в компании Ukrajina Cinema, партнере международного проката фильма в Германии.

Продюсер фильма Анна Гончар добавляет:

"Каждый международный показ украинского фильма сегодня имеет особое значение. Это не только возможность познакомить мир с современным украинским кино, но и шанс рассказать о нашей стране через живые человеческие истории. Мы рады, что после успеха в США, Швейцарии и других странах "Испытательный срок" продолжает свое путешествие и встретится со зрителями Германии".

Кстати, прокат "Испытательного срока" уже успешно прошел в США, Великобритании, Швейцарии, Испании, Польше, Латвии, Литве, Словакии и Чехии, где картина получила много теплых отзывов зрителей.

Актуальная информация о расписании показов в Германии, а также билеты на сеансы доступны по ссылке: https://linktr.ee/evosfilm.

Вас также могут заинтересовать новости: