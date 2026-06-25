Россияне наконец выразили протест Кремлю, но не из-за войны, – эксперт

Аналитик подчеркнул, что Кремль сейчас сталкивается с ситуацией, когда очень значительная часть россиян регулярно использует инструменты обхода.

Запрет мессенджера Telegram в России вызвал один из самых масштабных общественных протестов против диктатора Владимира Путина со времен полномасштабного вторжения в Украину.

Как проанализировал Михаил Комин, научный сотрудник программы "Демократическая устойчивость" в Центре анализа европейской политики (CEPA), по всей стране прошли несанкционированные протесты, а также публичное и частное сопротивление со стороны некоторых представителей политической элиты.

Российские же власти ответили привычным для них сочетанием репрессий и незначительных уступок. В частности, организаторы протестов столкнулись с обысками и арестами, а молодежное движение, объединившееся вокруг свободы интернета, было насильственно расформировано.

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Кроме того, Комин подчеркнул, что когда представители индустрии развлечений высказали осторожную критику в адрес запрета, Кремль мобилизовал других знаменитостей, которые представили такой шаг как служение "национальным интересам".

На фоне недовольства режим Путина уже отложил дальнейшие ограничения. Так, запланированный сбор за "иностранный" трафик был перенесен на осень, а требование регистрировать номер Международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI) всех мобильных устройств было отложено на неопределенный срок. В колонке автора говорится:

"Обе меры, направленные на блокировку инструментов, которые россияне используют для доступа к независимым платформам, являются ключевыми для следующего этапа контроля Кремля над интернетом. В первом случае большинство виртуальных частных сетей (VPN), которые направляют онлайн-активность через удаленные серверы, к которым у властей нет доступа, будут обозначены операторами мобильной связи как "иностранные". С пользователей будет взиматься соответствующая плата, а доступ к этому обходному решению будет выявлен и наказан".

В то же время, как пояснил Комин, реестр IMEI, который изначально позиционировался как средство борьбы с дронами, представляет собой попытку пресечь растущую практику ношения двух телефонов, ведь многие россияне имеют один для государственных услуг, в частности поддерживаемый Кремлем национальный мессенджер Max, который отслеживает активность пользователей, и другой, который использует VPN.

Аналитик также подчеркнул, что Кремль сейчас сталкивается с ситуацией, когда очень значительная часть россиян регулярно использует инструменты обхода. Статистика загрузок показывает, что россияне устанавливали VPN-приложения в десять раз чаще в 2022 году, чем годом ранее. В марте 2026 года эти цифры были в 14 раз выше, чем в предыдущем году.

"Даже оценки трафика заблокированных приложений, отслеживаемые Mediascope - одобренным Кремлем медиа-монитором, - показывают, что YouTube, WhatsApp и Telegram не сведены к нулю. Чем дольше длится блокировка, тем меньше остается пользователей этих социальных платформ, однако миллионы людей по-прежнему пользуются заблокированными сервисами по крайней мере раз в месяц", - рассказал Комин.

Он выразил убеждение, что неспособность Путина заблокировать независимые голоса, вероятно, приведет к тому, что Кремль, после паузы в избирательном цикле, усилит давление на 30–40 % россиян, которые регулярно пользуются VPN. Ожидается, что это произойдет посредством более жестких мер, включая штрафы для пользователей заблокированных протоколов и такие стимулы, как недавно объявленный государственный "правительственный VPN" для ИТ-специалистов.

Блокировка неподконтрольных соцсетей в России

Как сообщал УНИАН, в России фактическая блокировка мессенджера Telegram началась раньше, чем ожидалось, хотя полное ограничение доступа ожидалось с 1 апреля.

Российские власти продолжают навязывать пользователям так называемый национальный мессенджер Max. В то же время сами чиновники и топ-менеджеры госкомпаний стараются избегать его использования на личных устройствах из-за недоверия и страха тотального контроля.

Так, представители российских элит массово покупают отдельные смартфоны и регистрируют новые SIM-карты исключительно для работы с Max, чтобы не "светить" своими основными телефонами. В неформальных беседах они прямо признают: установка этого приложения фактически означает передачу устройства под контроль ФСБ.

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