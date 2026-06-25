В направлении Крымского моста зафиксированы пробки: появились спутниковые снимки

Кристина Казакова

Издание сообщило, что пробки достигают более десяти километров.

В направлении Керченского (Крымского) моста зафиксировано скопление автомобилей, пробки начинаются от пропускного пункта перед мостом и заканчиваются в районе села Ивановка в Керченском районе, сообщает Telegram-канал "Схемы", ссылаясь на фото со спутника Planet Labs от 24 июня.

Издание сообщило, что пробки достигают более десяти километров. Предполагается, что это примерно полторы тысячи автомобилей, движущихся на выезд с территории оккупированного Крыма.

Радио Свобода ранее сообщало, что движение по этой стратегически важной для оккупационной администрации и армии РФ переправе регулярно приостанавливают из-за объявления ракетной опасности, работы ПВО или угрозы атак украинских морских дронов.

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Добавляется, что жители Крыма на фоне топливного кризиса и отключений электроэнергии стали чаще писать о намерении покинуть полуостров, хотя бы на некоторое время.

По данным, оккупационные власти ввели в Крыму жесткие меры досмотра на контрольно-пропускных пунктах. Такие действия регулярно парализуют как гражданскую, так и военную логистику между аннексированным полуостровом и территорией РФ.

Крымский мост: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук прогнозирует, что если Крымский мост включат в военную логистику, то он просуществует недолго. Лакийчук отметил, что Украину не интересуют российские туристы, которые нахлынули в Крым и не знают, как оттуда вернуться. Эксперт добавил, что для Украины важно, как чувствуют себя "путинские туристы", приехавшие с автоматами. По его словам, результативные удары по Крыму влияют на всю логистику противника на юге.

Также мы писали, что майор ВСУ Андрей Ткачук считает, что существенно повредить Крымский мост с помощью дронов невозможно, но это создаст проблемы для логистики противника. Ткачук добавил, что именно поэтому Крымский мост, как и весь полуостров, следует держать в напряжении. Он пояснил, что, учитывая военную важность Крыма для РФ, удары Сил обороны в первую очередь нацелены не на оказание гуманитарного давления на гражданских россиян на временно оккупированном полуострове, а на логистические возможности России. По словам Ткачука, результаты атаки на Крым уже заметны и непосредственно на фронте. В частности, в Запорожской области, где РФ не удалось возобновить свои наступательные действия.

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