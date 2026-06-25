Российские оккупанты не покинули Кинбурнскую косу: Плетенчук объяснил значение флага

В то же время в ВМС подтвердили, что флаг Украины подняли на этом объекте военнослужащие 801-го центра по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами.

Российские оккупационные войска пока еще не покинули Кинбурнскую косу, которую враг захватил еще в 2022 году, и считают ее очень важным объектом. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Кинбурнская коса имеет стратегическое значение для оккупантов. В настоящее время она остается районом активных боевых действий", – сказал Плетенчук.

В то же время он подтвердил, что на косе установлен украинский флаг, а украинские военные продолжают наносить удары по логистическим маршрутам противника.

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"Да, флаг мы установили", – отметил пресс-секретарь.

В ВМС ВСУ отмечают, что, действительно, над Кинбурнской косой развевается украинский флаг. Его подняли военнослужащие 801-го центра борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами ВМС ВС Украины.

"Каждый метр украинской земли будет освобожден. Продолжаем борьбу и движемся вперед", – подчеркивают в военно-морских силах.

Плетенчук также подчеркнул, что Силы обороны добиваются успеха на Кинбурнской косе. Враг понес тяжелые потери.

"Об освобождении косы пока речь не идет, но наше присутствие там довольно существенное. И очень важно перерезать логистику врага – из-за этого он испытывает проблемы", – подчеркнул представитель ВМС Украины.

Кинбурнская коса: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 25 июня, в региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины сообщили, что на Кинбурнской косе в результате мощного огневого удара Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с некоторых занимаемых позиций. Также сообщалось, что на территории установлен украинский флаг.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что это часть поэтапной операции Сил обороны на юге страны. Кинбурнская коса имеет очень важное стратегическое значение, в частности она позволяет оккупантам наносить удары и проводить диверсии в направлении Очакова, по всей Николаевской области и в направлении Одесской области.

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