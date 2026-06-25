Прощайте, ограничения: в некоторых странах Европы теперь можно мчаться на полной скорости

Все больше европейских стран меняют ограничения скорости на автомагистралях.

Ограничение скорости в 130 км/ч на автомагистралях, которое долгое время считалось европейским стандартом, всё чаще ставится под сомнение. Об этом сообщает Mediafax.

Несколько европейских стран тестируют или вводят более высокие ограничения скорости. В то же время другие, напротив, обсуждают дополнительные ограничения с целью сокращения выбросов.

Чехия

Чехия стала одной из первых европейских стран, которая повысила ограничение скорости на отдельных автомагистралях до 150 км/ч.

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Эта мера введена в тестовом режиме на участке автомагистрали D3 протяженностью около 60 километров между городами Чешские-Будейовице и Табор. Чешские власти уточнили, что новое ограничение будет действовать только при благоприятных погодных условиях – сухом дорожном покрытии и хорошей видимости.

В рамках проекта установлены электронные табло, которые могут в режиме реального времени изменять максимально допустимую скорость в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий. Если результаты испытаний окажутся положительными, ограничение в 150 км/ч могут распространить и на другие новые или модернизированные участки сети автомагистралей.

Нидерланды

После того как в 2020 году было введено общенациональное ограничение скорости до 100 км/ч в дневное время, Нидерланды начали постепенно ослаблять эти ограничения. С 2025 года на отдельных участках автомагистралей A7 и A6 водители снова смогут двигаться со скоростью до 130 км/ч.

Среди зон, на которые распространяется эта инициатива, – известная дамба Афслейтдейк. Это прямой участок длиной около 30 километров. Нидерландские власти в настоящее время рассматривают возможность распространения этой меры на другие участки автомагистралей.

Австрия

В Австрии на многих автомагистралях действовало ограничение 100 км/ч из-за требований по защите качества воздуха.

Эти ограничения были отменены на многочисленных важных маршрутах, в частности на автобанах Бреннер и Иннталь, где водители вновь могут двигаться со скоростью 130 км/ч в дневное время.

В то же время на отдельных транзитных автомагистралях по-прежнему действуют ночные ограничения скорости до 90 км/ч.

Турция

Турция проводит более либеральную политику в отношении скоростного режима на автомагистралях.

После повышения общего ограничения со 120 км/ч до 130 км/ч турецкие власти разрешили движение со скоростью до 140 км/ч на отдельных модернизированных участках национальной сети автомагистралей. Эта мера касается новой инфраструктуры, построенной в соответствии с повышенными стандартами безопасности.

Германия

В Германии продолжается дискуссия о введении общего ограничения скорости на автомагистралях.

Вопрос вновь привлек внимание после решения Федерального административного суда, который постановил, что действующие меры по защите климата являются недостаточными для достижения целей, определенных на 2030 год.

Среди рассматриваемых решений – введение ограничения скорости 120 км/ч на автомагистралях и снижение скорости на национальных дорогах до 80 км/ч. По оценкам, такие меры могли бы способствовать сокращению выбросов углерода.

Правила дорожного движения – другие новости

Недавно стало известно, что в Украине могут пересмотреть подход к ответственности за превышение скорости. Правительство рассматривает возможность введения дифференцированной системы штрафов, которая будет зависеть от степени превышения допустимой скорости, а также ужесточения наказания для водителей, регулярно нарушающих правила.

Еще ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство готовит комплекс мер, направленных на снижение аварийности на дорогах и усиление дисциплины среди водителей.

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