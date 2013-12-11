"Беркут" начал штурм Майдана (обновляется, фото, видео штурма)
"Беркут" штурмует баррикады по всему периметру.
09.07 Беркут начал штурм КГГА
08.31 Во время ночных столкновений с спецназовцами на Майдане Незалежности в Киеве задержаны 8 человек за мелкое хулиганство.
08.11 На Майдане Независимости собралось более пяти тысяч человек, люди продолжают массово прибывать.
07:24 МВД назвало штурм Майдана "мерами по благоустройству территории"
06.20 Прорыв "Беркута" возле дома профсоюзов остановлен. Спецназ прекратил активные действия, но остался на своих позициях.
06.10 Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" 11 декабря будут закрыты. В связи с проведением массовых мероприятий
Видео штурма баррикад
5.55 посты ГАИ выставлены на Парковой алее, Кловском спуске, Бессарабской площади, улицы Пушкинская, Прорезная, бульвар Тараса Шевченко.
5.50 Лидер УДАРа Виталий Кличко вместе с людьми оттеснили шеренгу "Беркута" возле баррикады на улице Институтской. Бойцы пытаются создать периметр, чтобы оттеснить митингующих. Но люди держатся и не дают этого сделать.
Между тем Беркут на Институтской фактически оказался в осаде. Как сообщают народные депутаты от УДАРа, которые заблокировали на Институтской спецтехнику, сверху улице сформировалась колонна киевлян, более 300 человек. Киевляне, которые шли на Майдан, оказались в тылу у бойцов и пытаются их заблокировать.
5.40"Беркут" штурмует Дом профсоюзов, у здания зажгли дымовые шашки, баррикады евромайдановцев пока стоят, митингующие бьют по металлическим баках.
Начало штурма Евромайдана: протестующие стеной встали против спецназа
5.18 Четвертый час штурма. Центр событий сместился к Дому профсоюзов и в сторону ул. Костельной. Там в незащищенной баррикадами части Майдана Беркут пытается отрезать защитников Дома профсоюзов от основной массы протестующих, заодно зачистив Майдан до ул. Костельной - охрана Майдана еще держится. У самого дома профсоюзов укрепляют баррикады. Протестующие продолжают блокировать отряды "Беркута" возле моста на ул. Институтской. Со сцены поют гимн. Площадь до сих пор стоит.
5.11 Эштон: Власти не нужно было действовать ночью, чтобы начать диалог с людьми
5.05 Уже есть пострадавшие и со стороны евромайдановцев и со стороны "беркутовцев" и бойцов специального назначения внутренних войск Украины. От "беркутовцев" в данный момент к медикам ведут двоих пострадавших.
5.00 В соцсетях сообщают, что милиция выдергивает защитников баррикад и задерживает их. Людей сажают в автозаки и бьют их.
4.49 ГАИ перекрыла проезд с Почтовой площади в сторону центра
4.40 Бойцы спецподразделения "Беркут", которые окружили здание КГГА, отступили. В социальных сетях появилась информация о том, что "Беркут" ушел от КГГА в сторону Евромайдана.
4.20 Третий час второго штурма "ЕвроМайдана". Линию баррикад на ул.Институтской с помощью болгарок и "титушек" частично демонтировали, но люди выстроили прочный кордон, сейчас идет жесткая толкотня, но митингующие не бьют никого из милиционеров, которые "выпали из строя". Баррикаду со стороны Европейской площади полностью зачистили, но у сцены стоит кордон охраны площади. Митингующие в Доме профсоюзов забаррикадировались и держатся, "беркута" еще не прошли. Имеются сообщения о задержанных. На Майдан постоянно подходят люди со всего Киева, добираются на машинах или пешком. Митингующие скандируют: "Майдан - не сдадим!". Под сценой собрались женщины, дети и священники.
4.07 Силовикам удалось частично сломать баррикаду на ул. Институтской, однако около тысячи активистов не дают спецназовцам идти дальше в направлении Майдана Независимости. Как передает корреспондент УНИАН, в то же время со сцены Майдана со словами поддержки к митингующим обращаются певица Руслана, братья Кличко, кардинал Любомир Гузар.
4.04 Представительство ЕС в Украине пытается связаться с правоохранительными органами, чтобы не допустить силового разгона Майдана.
4.03 В центре Киева уже около 7000 человек. Это в два раза больше, чем было в час ночи.
3.50 Посты ГАИ не пропускают машины в центр Киева. Так, около метро "Почтовая площадь" гаишники не пропускают авто в сторону центра Киева, сообщает "Обозреватель". На просьбу объяснить причину, работники ГАИ заявили, что это "приказ сверху".
3.33 На сцену Евромайдана вышла Инна Богословская. Она выступила с обращением к жителям Востока Украины. Напомним, после первой зачистки Майдана она вышла из фракции Партии регионов.
3:30 "Беркут" на Институтской пытается вытягивать протестующих по одному, достаточно жестко. Не сумев подтянуть тяжелую технику, беркут и титушки понемногу растягивают баррикаду руками. Охрана этой части Майдана еще держится, хотя прошло уже более двух часов после начала штурма.
3.12 У Дома профсоюзов и на Евромайдане горят палатки. В них - вещи протестующих, лекарства и харчи.Активисты пытаются потушить палатку. Рядом неподвижно стоят беркутовцы
3.00 "Беркут" прорвал баррикаду со стороны Европейской площади, прошел первый ряд палаток, но остановился недалеко от сцены, где сконцентрировалась значительная часть защитников Майдана. Со сцены людей успокаивает Руслана. До сих пор стоит баррикада на ул. Институтской, сейчас нардепы и протестующие блокируют подъезд к ней тяжелой техники. Баррикаду со стороны Европейской площади разбирают неизвестные в оранжевых жилетах, по словам нардепов - это титушки. Судя по реакции соцсетей, люди активно подходят и едут на Майдан Независимости.
2.55 Зачистили кордон перед ЦУМом. Внутренние войска и «Беркут» планомерно продвигаются в сторону КГГА.
2.51 Пишет Леся Оробец в Фейсбук: Беркут оттесняет. Руководители милиции на уровне генералов обещают не бить, только дать возможность коммунальщикам зачистить периметр. При этом мы уже двух человек вытащили из автозаков. Еще троих будто все-таки задержали. Видела регионала Oleg Tsarov.
2.49 С Европейской площади через кордон Беркута прорвались провокаторы Как сообщает корреспондент УНИАН, сотрудники Беркута беспрепятственно пропустили через внешний кордон примерно 20 спортивного вида молодчиков.
2.35 "Беркут" с двух сторон окружил баррикаду со стороны Институтской. Таким образом люди не могут уйти от сцены в Дом профсоюзов.
2.30 В Михайловском соборе начали бить в колокола. А "Беркут" тем временм пытается расчистить баррикаду по ул. Институтской от протестующих, вероятно для прохода тяжелой техники. Тянут задержанных протестующих, избит народный депутат от "Батькищины" Пышный.
2.24 Один из офицеров "Беркута" сообщил УНИАН, что силовики получили приказ освободить проезжую часть Крещатика. Со стороны Европейской площади к Крещатику движется строительная техника, видимо для сноса баррикад.
2.19 Беркут прорвался со стороны ул. Михайловской, сейчас подходит к сцене, где защитники Майдан приготовились к обороне. На сцене много девушек и женщин. Также "Беркут" начал штурм со стороны Институтской, несмотря на наличие там народных депутатов.
2:07 Силовики прорвали баррикады со стороны Украинского дома и движутся по Крещатику, оттесняя людей в направлении Майдана.
02.07 Активисты просят "Беркут" не штурмовать здание ФПУ. На 7 этаже здания находится столовая, в которой находятся женщины. В связи с этим активисты просят бойцов спецподразделений не штурмовать этот этаж и не причинять вреда людям, которые находятся там.
2.03. Корреспондент УНИАН пообщался с офицером Беркута, которій сообщил, что силовики получили приказ освободить проезжую часть Крещатика. Со стороні европейской площади к Крещатику двидется строительная техника, видимо для сноса баррикад.
2.02 Беркут со стороны Институтской, не сумев разорвать цепь мирных протестующих, пока отошел на несколько десятков метров.
01.26 На Институтской начались стычки митингующих с бойцами "Беркута". Как сообщает корреспондент УНИАН, со стороны Михайловской площади и малой Житомирской улицы в сторону Майдана движутся колонны сотрудников Беркута, а также водометы
Огромное количество Беркута движется от Оперного театра в сторону Киевсовета.
Люди поют гимн, кричат "Милиция с народом" и "Вместе и до конца". Кроме того, митингующие кидают в силовиков снег и льют воду.