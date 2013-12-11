"Беркут" начал штурм Майдана (обновляется, фото, видео штурма)

09.07 Беркут начал штурм КГГА

08.31 Во время ночных столкновений с спецназовцами на Майдане Незалежности в Киеве задержаны 8 человек за мелкое хулиганство.

08.11 На Майдане Независимости собралось более пяти тысяч человек, люди продолжают массово прибывать.

07:24 МВД назвало штурм Майдана "мерами по благоустройству территории"

06.20 Прорыв "Беркута" возле дома профсоюзов остановлен. Спецназ прекратил активные действия, но остался на своих позициях.

06.10 Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" 11 декабря будут закрыты. В связи с проведением массовых мероприятий

Видео штурма баррикад

5.55 посты ГАИ выставлены на Парковой алее, Кловском спуске, Бессарабской площади, улицы Пушкинская, Прорезная, бульвар Тараса Шевченко.

5.50 Лидер УДАРа Виталий Кличко вместе с людьми оттеснили шеренгу "Беркута" возле баррикады на улице Институтской. Бойцы пытаются создать периметр, чтобы оттеснить митингующих. Но люди держатся и не дают этого сделать.

Между тем Беркут на Институтской фактически оказался в осаде. Как сообщают народные депутаты от УДАРа, которые заблокировали на Институтской спецтехнику, сверху улице сформировалась колонна киевлян, более 300 человек. Киевляне, которые шли на Майдан, оказались в тылу у бойцов и пытаются их заблокировать.

5.40"Беркут" штурмует Дом профсоюзов, у здания зажгли дымовые шашки, баррикады евромайдановцев пока стоят, митингующие бьют по металлическим баках.

Начало штурма Евромайдана: протестующие стеной встали против спецназа

5.18 Четвертый час штурма. Центр событий сместился к Дому профсоюзов и в сторону ул. Костельной. Там в незащищенной баррикадами части Майдана Беркут пытается отрезать защитников Дома профсоюзов от основной массы протестующих, заодно зачистив Майдан до ул. Костельной - охрана Майдана еще держится. У самого дома профсоюзов укрепляют баррикады. Протестующие продолжают блокировать отряды "Беркута" возле моста на ул. Институтской. Со сцены поют гимн. Площадь до сих пор стоит.

5.11 Эштон: Власти не нужно было действовать ночью, чтобы начать диалог с людьми

5.05 Уже есть пострадавшие и со стороны евромайдановцев и со стороны "беркутовцев" и бойцов специального назначения внутренних войск Украины. От "беркутовцев" в данный момент к медикам ведут двоих пострадавших.

5.00 В соцсетях сообщают, что милиция выдергивает защитников баррикад и задерживает их. Людей сажают в автозаки и бьют их.

4.49 ГАИ перекрыла проезд с Почтовой площади в сторону центра

4.40 Бойцы спецподразделения "Беркут", которые окружили здание КГГА, отступили. В социальных сетях появилась информация о том, что "Беркут" ушел от КГГА в сторону Евромайдана.

4.20 Третий час второго штурма "ЕвроМайдана". Линию баррикад на ул.Институтской с помощью болгарок и "титушек" частично демонтировали, но люди выстроили прочный кордон, сейчас идет жесткая толкотня, но митингующие не бьют никого из милиционеров, которые "выпали из строя". Баррикаду со стороны Европейской площади полностью зачистили, но у сцены стоит кордон охраны площади. Митингующие в Доме профсоюзов забаррикадировались и держатся, "беркута" еще не прошли. Имеются сообщения о задержанных. На Майдан постоянно подходят люди со всего Киева, добираются на машинах или пешком. Митингующие скандируют: "Майдан - не сдадим!". Под сценой собрались женщины, дети и священники.

4.07 Силовикам удалось частично сломать баррикаду на ул. Институтской, однако около тысячи активистов не дают спецназовцам идти дальше в направлении Майдана Независимости. Как передает корреспондент УНИАН, в то же время со сцены Майдана со словами поддержки к митингующим обращаются певица Руслана, братья Кличко, кардинал Любомир Гузар.

4.04 Представительство ЕС в Украине пытается связаться с правоохранительными органами, чтобы не допустить силового разгона Майдана.

4.03 В центре Киева уже около 7000 человек. Это в два раза больше, чем было в час ночи.