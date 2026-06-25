26 июня в Киеве будет один из последних теплых дней перед сильной жарой

В пятницу, 26 июня, киевлян ждет комфортная летняя погода без жары и дождей, а уже на выходных температура сильно повысится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью ожидается +17°, а днем температура повысится до +26°. Ожидается преимущественно ясная погода, без осадков.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться, 747-749 мм ртутного столба.
Погода 26 июня
Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +18°, днем +30°.
В Луцке будет ясно, ночью +18°, днем +29°.
В Ровно завтра ясно, ночью +17°, днем +28°.
В Тернополе 26 июня ночью +18°, днем +29°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +17°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +19°, днем +30°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем будет +33°, ясно.
В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +19°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +17°...+26°, переменная облачность.
В Житомире в пятницу ночью +17°, днем +26°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+25°, ясно.
В Черкассах завтра ночью +19°, днем +26°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +17°...+25°.
В Одессе 26 июня - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +27°, возможен кратковременный дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +29°, переменная облачность. кратковременный дождь.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +21°, днем +30°, кратковременный дождь.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +27°, переменная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +25°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, переменная облачность.
В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +19°...+28°.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +26°, кратковременный дождь.