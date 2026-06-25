26 июня в Киеве будет один из последних теплых дней перед сильной жарой

В столице будет солнечно и сухо.

В пятницу, 26 июня, киевлян ждет комфортная летняя погода без жары и дождей, а уже на выходных температура сильно повысится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью ожидается +17°, а днем температура повысится до +26°. Ожидается преимущественно ясная погода, без осадков.

Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться, 747-749 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +18°, днем +30°.

В Луцке будет ясно, ночью +18°, днем +29°.

В Ровно завтра ясно, ночью +17°, днем +28°.

В Тернополе 26 июня ночью +18°, днем +29°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +17°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +19°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем будет +33°, ясно.

В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +19°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +17°...+26°, переменная облачность.

В Житомире в пятницу ночью +17°, днем +26°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+25°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +19°, днем +26°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +17°...+25°.

В Одессе 26 июня - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +27°, возможен кратковременный дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +29°, переменная облачность. кратковременный дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +21°, днем +30°, кратковременный дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +27°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +25°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +19°...+28°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +26°, кратковременный дождь.

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