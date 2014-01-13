В Одессе суд вынес приговор 8 участникам ОПГ, похищавших иностранцев с целью выкупа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, вступил в силу приговор суда по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры по материалам Службы безопасности Украины в отношении восьми участников организованной преступной группировки, которая похищала иностранных граждан с целью получения выкупа.

Руководителем ОПГ был 43-летний гражданин Китая, проживавший в Киеве и имевший разрешение на временное проживание в Украине. В состав преступной группировки также входили жители Киевской области.

«В сентябре 2009 года очередной жертвой злоумышленники выбрали гражданина Китая, 1973 года рождения, предпринимателя промтоварного рынка «7 км», который жил в Одессе. После тщательной подготовки к преступлению преступники захватили заложника и доставили его в заранее арендованный ими частный дом на окраине Одессы. Организатор похищения лично прибыл из Киева для проведения переговоров с родственниками заложника относительно выплаты выкупа в 250 тыс. долл.», - сообщили в пресс-службе.

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали пятерых членов организованной группировки в тот момент, когда их лидер разговаривал по телефону с семьей пострадавшего в Китае, требуя деньги. Заложника правоохранители нашли под столом в одной из комнат дома. Он был завернут в ковер, обвязан железной цепью и прикован к металлической кровати. Кроме того, на потерпевшем были наручники, глаза и уши заклеены скотчем, на теле и лице были многочисленные синяки.

Во время досудебного следствия было установлено и доказано три факта захвата заложников (граждан Китая) в Одессе в течение 2008-2009 годов. Выяснено, что злоумышленники готовились к очередному похищению другого иностранца в Киеве. Общая сумма, которые они получили в качестве выкупа за освобождение заложников, составила более 800 тыс. долл. Позднее правоохранители установили и задержали еще трех их сообщников, причастных к похищению людей.

Приговором суда восемь злоумышленников признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации ), ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.127 (истязание), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 и 3 ст.147 (захват заложников), ч. 3 ст.185 (кража), ч.5 ст.186 (грабеж), ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица), ч.2 и 3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Организатору группировки, гражданину Китая назначено максимальное наказание - 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его сообщники приговорены к различным срокам заключения от десяти до четырех с половиной лет с конфискацией имущества.