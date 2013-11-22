В Харькове шесть преступников ради квартиры похитили пенсионера

Как сообщили УНИАН в Управлении борьбы с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 20 ноября были задержаны шесть граждан Украины - уроженцы Харькова и Луганской области в возрасте от 31 до 45 лет.

Преступники мошенническим путем получили от 73-летнего жителя Харькова доверенность на его квартиру. Чтобы пенсионер не мешал продаже помещения, его похитили и в течение двух дней силой удерживали в селе Новая Александровка Сахновщинского района. 20 ноября пенсионера освободили. Сейчас он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

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Следственное управление открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Во время проведения обысков у одного из членов преступной группы был обнаружен арсенал оружия. В частности, 2 автомата МП-40 (7,65 мм), четыре пистолета марки «Вальтер», один пистолет марки «ТТ», один пистолет Стечкина, один пистолет неустановленного образца, одна винтовка, 158 патронов, кортик и сабля.

Следствие продолжается.

Четверо из задержанных (среди них двое цыган) находятся в изоляторе временного удержания, они отказываются сотрудничать со следствием. Еще двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, они сотрудничают со следствием.

Сегодня состоится судебное заседание, на котором подозреваемым будет избрана мера пресечения.