Рыбак рассказал, когда Рада сможет повторно рассмотреть вопрос об отставке правительства

14:06, 13 января 2014
Политика
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Вопрос об отставке правительства Верховная Рада Украины может рассмотреть не раньше 4 февраля

Рыбак: Никто на этой сессии рассматривать этот вопрос не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель ВР Владимир Рыбак, комментируя заявления оппозиции о необходимости рассмотрения вопроса отставки правительства.

Он напомнил, что на текущей сессии, работа которой завершается на этой неделе, уже рассматривался вопрос о выражении недоверия правительству, и он не получил необходимого количества голосов депутатов.

Как сказал Рыбак, “никто, по закону, это вопроса на этой сессии рассматривать не будет”.

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Он напомнил, что “4 февраля начинается следующая сессия, и будет постановление, будет предложение конкретное - то этот вопрос может рассматриваться в Верховной Раде Украины”

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