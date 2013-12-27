Регионал намекнул, что после нового года Кабмин ожидают кадровые изменения

"Имеет проблемы правительство в отдельных министерствах? Да, имеет. И мы это четко и ясно на заседании фракции вместе с правительством говорили об этом вопросе. Критически высказывались относительно конкретных персоналий Кабмина. Надо кому-то нести ответственность за то соглашение, которое готовилось (об ассоциации с ЕС)", - рассказал "регионал" в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

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"Это европейское соглашение не подписано только по одной причине. Оно было не в пользу Украины. И бесспорно, что те люди, которые готовили это соглашение, должны понести персональную ответственность. А именно - подать в отставку. И президент неоднократно это повторил. Я думаю, что он сделает после Нового года эти выводы", - сказал Смитюх.

Тогда журналист задал ему вопрос: "Парафирование - это процесс, когда участники на каждой странице ставят подпись, соглашаются с каждой буквой, цифрой, запятой и точкой. Парафировало это правительство Азарова. Должно ли все правительство Азарова, которое парафировало это соглашение, уйти в отставку?".

"Я не согласен, что в этой ситуации есть необходимость все правительство (отправлять в отставку). Но соглашаюсь с той точкой зрения, и президент это неоднократно подчеркнул, что те чиновники, которые непосредственно парафировали или готовили (должны нести ответственность)", - ответил Смитюх.