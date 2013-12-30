В Тернополе хотят собрать заседание украинских мэров для обсуждения выхода из кризиса

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, с данной инициативой он выступил для того, чтобы настроения местных общин выразить в конкретные решения.

«Лидеры местных общин могут стать важной стороной поиска путей выхода из сегодняшнего противостояния. Базовые вопросы, которые должны быть положены в основу движения дальше, это – возобновление евроинтеграции, коренное изменение системы власти с перераспределением полномочий из центра на местные уровни. Также сегодня важно сохранить единство страны, не допустить развертывания сепаратистских настроений, остановить эскалацию насилия», – акцентировал Надал.

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По его данным, идею общего заседания городских председателей уже поддержали мэры Ивано-Франковска, Хмельницкого, Львова, Луцка, Винницы.

Теперь разрабатываются предложения. Планируется, что данная встреча состоится в Тернополе в январе.