В Тернополе хотят собрать заседание украинских мэров для обсуждения выхода из кризиса
Городской председатель Тернополя Сергей Надал инициирует встречу городских председателей для обсуждения плана выхода из политического кризиса
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, с данной инициативой он выступил для того, чтобы настроения местных общин выразить в конкретные решения.
«Лидеры местных общин могут стать важной стороной поиска путей выхода из сегодняшнего противостояния. Базовые вопросы, которые должны быть положены в основу движения дальше, это – возобновление евроинтеграции, коренное изменение системы власти с перераспределением полномочий из центра на местные уровни. Также сегодня важно сохранить единство страны, не допустить развертывания сепаратистских настроений, остановить эскалацию насилия», – акцентировал Надал.
По теме: Майдан требует начала реальных, а не имитационных переговоров с властью – манифест
По его данным, идею общего заседания городских председателей уже поддержали мэры Ивано-Франковска, Хмельницкого, Львова, Луцка, Винницы.
Теперь разрабатываются предложения. Планируется, что данная встреча состоится в Тернополе в январе.