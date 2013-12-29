Майдан требует начала реальных, а не имитационных переговоров с властью – манифест

Об этом говорится в программном манифесте Майдана, принятом сегодня на вече в Киеве.

Текст манифеста зачитал представитель «Батькивщины» Александр Турчинов.

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Целью этих переговоров должно быть формирование пакета решений, которые бы сняли остроту политического кризиса и создали основу для дальнейшей нормализации ситуации в стране. Для этого, подчеркнул Турчинов, совет ВО «Майдан» сформирует полномочную делегацию, которая будет иметь мандат Майдана на ведение переговорного процесса с властью.

В манифесте отмечается, что в краткосрочной перспективе майданы должны совместно добиться: освобождения и реабилитации всех арестованных за участие в акциях протестов, прекращения репрессий, террора, угроз, морального и физического давления на участников мирного сопротивления, освобождения всех политических заключенных.

Также в краткосрочной перспективе Майдан должен добиться отставки и привлечения к ответственности всех чиновников, в том числе министра внутренних дел Виталия Захарченко, ответственных за организацию кровавого разгона студентов в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости, избиения активистов и журналистов под стенами Администрации Президента 1 декабря 2013.

«К ответственности должны быть привлечены не только заказчики, но и непосредственные исполнители из числа рядовых бойцов спецподразделений МВД», - отмечается в документе.

Среди требований - ликвидация спецподразделения «Беркут» как формирования, «полностью дискредитировавшего себя своими действиями»; запрет использования военнослужащих Внутренних войск для силового противодействия мирным массовым акциям протеста; отставка правительства Николая Азарова и формирование нового проевропейского большинства в парламенте.

«Это большинство должно сформировать новый технический Кабинет Министров, задача которого - вывести страну из системного кризиса, обеспечить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, а также гарантировать проведение честных выборов президента и парламента», - говорится в манфифесте.

Среди его пунктов - создание представительного органа учредительной власти для подготовки новой Конституции Украины.

«В ее принятии необходимо временно вернуться к Конституции 2004 года, которая была нелегитимно отменена, а президент вследствие этого незаконно и неконституционно получил дополнительные конституционные полномочия», - отмечается в документе.

«Это - легитимный путь решения глубокого политического и экономического кризиса в Украине, который предусматривает проведение досрочных парламентских выборов на пропорциональной основе с открытыми списками», - подчеркнул Турчинов.

Среди планов активистов - донесение идей Майдана к гражданам Украины, распространение деятельности Майдана во всех регионах Украины, обеспечения более широкой коммуникации и информирования жителей Востока и Юга Украины о целях и задачах этой организации.Также планируется становление на основе местных и региональных ячеек ВО ”Майдан” сети самоорганизации граждан, которая обеспечит : общественный контроль над деятельностью органов власти и самоуправления; идентификацию проблем местного развития и консолидации граждан на их решение.

Манифест предусматривает рекомендовать на должности в органы власти и самоуправления честных, компетентных и инициативных специалистов, предоставлять им общественную поддержку. Также важное внимание следует уделить подготовке общества к формированию профессиональных и ответственных органов власти и самоуправления.

«В среднесрочной перспективе Майдан должен совместно добиться: подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. Введение безвизового режима с Европейским Союзом для украинских граждан. Двери в ЕС должны быть открыты для всех украинцев, кто хочет свободно путешествовать, а не только для избранных чиновников», - сказано в документе.

Также в Манифесте акцентируется на недопущении внешнеполитического бартера стратегических интересов Украины на тактические экономические бонусы со стороны России, предотвращению втягивания Украины в Таможенный / Евразийский союзы.

Еще одним пунктом манифеста является отмена тех договоренностей с Россией, достигнутых ценой отказа от европейской интеграции Украины и которые подрывают суверенитет государства.

Предусматривается введение персональных международных санкций против должностных лиц, причастных к применению силы против мирных демонстрантов, политических репрессий, нарушения прав и свобод человека в Украине. Эти меры должны включать в себя запрет на въезд, замораживанию активов таких лиц, проверка источников происхождения средств и собственности, размещенных за рубежом, возвращение награбленного в Украину.

Также следует провести общенациональное обсуждение и утверждение системного Плана изменений в стране «Европейская Украина», осуществление которого обеспечит в стратегической перспективе вступление Украины в Европейский Союз.

«Обеспечение проведения честных, прозрачных и демократических президентских, парламентских выборов и выборов в органы до местного самоуправления, является легальным путем для смены власти в стране», - отмечается в документе.

«В долгосрочной перспективе Майдан должен добиться реализации заложенной в Конституции, но так и не достигнутой пока цели построения в Украине демократического, правового государства с социально - ориентированной экономикой считает обеспечение фундаментальных прав человека своей первичной и ключевой функцией, предотвращения узурпации власти и злоупотребление ею», - говорится в манифесте.

Кроме того, в нем отмечается принятие новой Конституции Украины, которая отражала бы новый, качественно осознанный общественный договор между государством и гражданами, с целью обеспечения демократии, общественного доверия и верховенства права, восстановление баланса между ветвями власти, усиление местного самоуправления.

Важным пунктом манифеста является децентрализации власти, предоставление реальных полномочий органам местного самоуправления, включая создание ими полноценных исполнительных органов, ограничение полномочий назначаемых президентом местных государственных администраций лишь контрольными функциями, обеспечение условий для развития местных общин через децентрализацию государственных финансов.

Также в документе отмечается коренная смена правительства Украины, превращение его в орган, который анализирует, разрабатывает и внедряет государственную политику, отвечает за эффективное служение обществу всей системы органов исполнительной власти.

« Восстановление правосудия путем изменений законодательства о судоустройстве и люстрации судей, причастных к неправосудным решениям, привлечение к уголовной ответственности работников правоохранительных органов, силовиков, судей, чиновников, причастных к совершению политических репрессий в Украине, организации провокаций против мирных демонстрантов», - говорится в манифесте.

«Коренной реформы правоохранительных органов, включая сокращение их численности и ограничение функций в соответствии с европейскими стандартами с одновременным поднятием профессионального уровня их работников, и соответствующего денежного содержания. Ситуация, при которой количество прокуроров в Украине является самой высокой в Европе, а численность милиции превышает численность армии, должна уйти в прошлое », - подчеркивается в документе.

Также сделан акцент и на проведении реформы образования с обязательным внедрением курса гражданского образования и прав человека в образовательный процесс.