Тимошенко: Евромайдан должен требовать закрытия уголовных дел против активистов акции
Экс-премьер-министр Украины, председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что участники Евромайдана должны требовать от власти закрытия уголовных дел в отношении активистов акции.
Об этом говорится в ее заявлении, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.
“Я считаю, что нужно требовать не только освобождения активистов Майдана из-за решеток, а немедленного закрытия в отношении них всех сфальсифицированных уголовных дел.
Нельзя считать, что власть выполнила первое требование Майдана, если хоть одно уголовное дело против активистов Майдана остается незакрытым.
Неужели мы согласимся с тем, что наши герои, которые стоят на майданах и держат удар ”Беркута”, - преступники, которые заслуживают судебной расправы? Я с этим никогда не смирюсь.
Требуйте немедленного закрытия всех уголовных дел в отношении активистов Майдана. На меньше не соглашайтесь!”, - заявила Тимошенко.
Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.
После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улицы столицы в воскресенье, 1 декабря, вышло более полумиллиона людей.
Однако 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордоны милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.
После этого милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств по событиям, связанным с захватами админзданий, другими инцидентами, произошедшими 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.
3 декабря суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря. Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).
10 декабря Президент Украины Виктор Янукович пообещал, что некоторые задержанные во время массовых акций активисты будут освобождены из-под стражи.
Решениями апелляционных судов были освобождены из-под стражи некоторые задержанные активисты Евромайдана.