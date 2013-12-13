Тимошенко: Евромайдан должен требовать закрытия уголовных дел против активистов акции

Об этом говорится в ее заявлении, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

“Я считаю, что нужно требовать не только освобождения активистов Майдана из-за решеток, а немедленного закрытия в отношении них всех сфальсифицированных уголовных дел.

Нельзя считать, что власть выполнила первое требование Майдана, если хоть одно уголовное дело против активистов Майдана остается незакрытым.

Неужели мы согласимся с тем, что наши герои, которые стоят на майданах и держат удар ”Беркута”, - преступники, которые заслуживают судебной расправы? Я с этим никогда не смирюсь.

Требуйте немедленного закрытия всех уголовных дел в отношении активистов Майдана. На меньше не соглашайтесь!”, - заявила Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улицы столицы в воскресенье, 1 декабря, вышло более полумиллиона людей.

Однако 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордоны милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

После этого милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств по событиям, связанным с захватами админзданий, другими инцидентами, произошедшими 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря. Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

10 декабря Президент Украины Виктор Янукович пообещал, что некоторые задержанные во время массовых акций активисты будут освобождены из-под стражи.

Решениями апелляционных судов были освобождены из-под стражи некоторые задержанные активисты Евромайдана.