Сикорский рад сносу памятника Ленина в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в программе Fakty po Faktach на польском телеканале TVN24 в воскресенье вечером.

«Кто-то может сказать, что это не дипломатично, но я считаю , что Ленин был одним из самых кровавых тиранов ХХ века и лично рад, что очередная европейская столица не имеет его памятника», - сказал Сикорский.

«Это может быть символическая десоветизация Украины, но стоит помнить, что мы знаем тоже из нашей истории, что такие моменты эйфории временами дорого обходятся в будущем», - добавил польский министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах снесли памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали фаеры и бросали дымовые шашки.