Памятник Ленину в Киеве свалили с помощью металлического троса (видео)
18:54, 08 декабря 2013Политика
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Памятник Владимиру Ленину на бульваре Шевченко в Киеве группа молодчиков свалила с помощью металлического троса.
памятника Ленину на Бессарабской площади больше нет, фото Фейсбук
Как сообщили УНИАН очевидцы события, молодчики накинули трос на шею монумента, привязали конец троса к дереву, а затем, повиснув на нем, сбросили и начали громить металлическими предметами.
Другие очевидцы утверждают, что отбитую от памятника голову принесли на Майдан Незалежности.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах снесли памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали фаеры и бросали дымовые шашки.
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