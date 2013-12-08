Памятник Ленину в Киеве свалили с помощью металлического троса (видео)

Как сообщили УНИАН очевидцы события, молодчики накинули трос на шею монумента, привязали конец троса к дереву, а затем, повиснув на нем, сбросили и начали громить металлическими предметами.

Другие очевидцы утверждают, что отбитую от памятника голову принесли на Майдан Незалежности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах снесли памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали фаеры и бросали дымовые шашки.