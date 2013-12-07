МИД: Вступление в ТС – это вопрос не только президента, но и всех органов власти

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара не подтвердил информацию о том, что Виктор Янукович и Владимир Путин подписали соглашение, которое предусматривает вступление Украины в Таможенный союз.

Об этом он заявил в эфире Первого Национального канала во время Телемарафона «Открытая студия».

«Я ничего об этом не знаю. Тем более того, что касается Таможенного союза. На самом деле Президент Украины встречался с Президентом России. Обсуждали очень актуальные вопросы – как не допустить значительного сокращения товарооборота между двумя странами. Также традиционный вопрос – цена на российский газ. И, что на сегодня важно, обсуждается Соглашение о стратегической промышленной кооперации».

Министр подчеркнул, что вступление в Таможенный Союз – это вопрос не только Президента, но и всех государственных органов: «И присоединение ко всем статутным документам Таможенного Союза нуждается в ратификации Верховной Рады. Как вы понимаете, парламент сегодня вряд ли способен какой-либо документ ратифицировать».

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Говоря же о Соглашении относительно стратегической промышленной кооперации, Леонид Кожара отметил, что за последние месяцы товарооборот между Украиной и Россией упал на 25% – пострадали стратегические отрасли украинской промышленности. Поэтому сегодня обе страны фактически принимают дорожную карту, план, как не допустить резкого падения промышленной кооперации.

«Обсуждается именно такой документ, который вырабатывает механизмы поддержания высокого уровня торгово-экономических связей», - рассказал Леонид Кожара.

При этом министр иностранных дел подчеркнул, что Украина ведет активные переговоры с Европейским Союзом: «Украинская делегация уже вернулась из Брюсселя, состоялись встречи по подготовке переговоров более высокого и широкого формата. На сегодняшний день нам необходимо определить повестку дня, о чем мы будем говорить. Украина должна сформулировать свою позицию так же, как и ЕС».