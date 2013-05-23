Более 50 черновицких журналистов выразили поддержку киевским коллегам (фото)
Сегодня на Центральной площади Черновцов, несмотря на дождь, более полусотни представителей СМИ вышли на митинг в поддержку журналистов из Киева, которых избили 18 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, они подписали обращение к министру внутренних дел Украины Виталия Захарченко и генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием привлечь виновных к ответственности.
Черновицкие журналисты требуют объективного расследования дела по факту избиения столичных журналистов. На акцию протеста пришли представители преимущественно независимых СМИ, которых поддержали коллеги из Черновицкой ОГТРК.
Буковинские журналисты стояли с плакатами: "Хватит врать и "крышевать" преступников", "Позор власти! Захарченко - не министр!».
«Мы протестуем против произвола коррумпированной власти», - прокомментировала митинг в Черновцах журналист местной газеты "Время" Надежда Вирна.
В обращении, поддерживая своих киевских коллег, буковинские журналисты, в частности, требуют найти и наказать заказчиков этого преступления; привлечь к ответственности милиционеров, которые бездействовали во время нападения на журналистов.