Более 50 черновицких журналистов выразили поддержку киевским коллегам (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, они подписали обращение к министру внутренних дел Украины Виталия Захарченко и генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием привлечь виновных к ответственности.

Черновицкие журналисты требуют объективного расследования дела по факту избиения столичных журналистов. На акцию протеста пришли представители преимущественно независимых СМИ, которых поддержали коллеги из Черновицкой ОГТРК.

Буковинские журналисты стояли с плакатами: "Хватит врать и "крышевать" преступников", "Позор власти! Захарченко - не министр!».

«Мы протестуем против произвола коррумпированной власти», - прокомментировала митинг в Черновцах журналист местной газеты "Время" Надежда Вирна.

В обращении, поддерживая своих киевских коллег, буковинские журналисты, в частности, требуют найти и наказать заказчиков этого преступления; привлечь к ответственности милиционеров, которые бездействовали во время нападения на журналистов.