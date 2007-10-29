“Бездомная” Сюзанна Станик снимает квартиру у собственного сына?

В пятницу в Киевском апелляционном суде состоялось слушание дела о восстановлении Сюзанны Станик в должности судьи Конституционного суда. Суд принял решение, на котором настаивал Секретариат Президента,– отменил решение суда первой инстанции, восстановившего госпожу Станик на этом посту, и перенаправил дело в окружной административный суд Киева. В СП уверены, что окружной админсуд также примет решение в пользу главы государства, сообщает Коммерсант-Украина

Основанием для принятия такого решения стала ошибка, допущенная госпожой Станик при подаче первоначального иска,– юристы СП доказали, что она не имела права обращаться в Шевченковский райсуд, поскольку зарегистрирована в Печерском районе Киева. Как объяснил изданию Руслан Кирилюк, руководитель службы СП по представлению в суде интересов президента, для обращения в Шевченковский суд госпожа Станик "предоставила договор о бесплатном найме квартиры в Шевченковском районе у своего родственника – кажется, у сына". Однако этот договор не был зарегистрирован в исполкоме райсовета, как того требует законодательство, а в паспорте госпожи Станик отсутствовала необходимая запись о регистрации. "Очевидно, история о `найме квартиры` надуманна,– заявил господин Кирилюк.– Она искусственно изменила подсудность для того, чтобы дело рассматривалось именно в Шевченковском суде". Суд счел аргументы СП убедительными. Коммерсант отмечает, что представитель интересов Президента в суде добился решения в свою пользу не в результате рассмотрения сути дела, а на основании процессуальной ошибки, допущенной противной стороной.

Также следует отметить, что в Административном кодексе процедура обжалования указов президента отсутствует. И по всей вероятности, окружной админсуд примет решение об отказе в рассмотрении дела, что будет означать проигрыш госпожи Станик. Именно на это рассчитывают юристы секретариата президента. "Любое другое решение окружного административного суда с юридической точки зрения будет сомнительным",– считает представитель СП, пожелавший остаться неназванным.

Коммерсант также сообщает, что сведения об обжаловании решения Шевченковского суда СП не обнародовал. Лишь в пятницу изданию стало известно о назначенном на этот день слушании дела в апелляционной инстанции.