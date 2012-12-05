Криївке, Гасовій лямпі и другим львовским ресторанам предъявили серьезные обвинения

Владельцы сети ресторанов !Fest опровергают обвинения и видят в происходящем попытку захвата бизнеса, пишет Коммерсант-Украина.

По словам экспертов, отбирать рестораны нет смысла - без концептуальной составляющей, которую вносят нынешние владельцы, они быстро станут непопулярными.

Закрыть крупнейшую во Львове сеть ресторанов !Fest требует управление охраны культурного наследия Львовской облгосадминистрации. «Практически вся сеть, а именно рестораны Криївка, Гасова лямпа, Жидівська кнайпа, Лівий берег, Дім легенд и Львівська копальня кави, построена в охранной зоне ЮНЕСКО без разрешительной документации», - утверждает начальник управления Валерий Потюк. По его словам, собственники !Fest уничтожают культурное наследие города.

Помимо этого, Потюк обратился в МВД с жалобой, в которой сообщил, что в ресторане Лівий берег, расположенном в здании Львовского национального театра оперы и балета, неоднократно фиксировались факты наркомании, а в туалетах заведения посетители находят использованные шприцы со следами наркотических препаратов.

Мэр Львова Андрей Садовый не согласен со сторонниками закрытия колоритных заведений, многие из которых уже стали визитными карточками города. «Львов - туристический город, и сеть уникальных ресторанов значительно увеличивает приток туристов. Я считаю, что закрывать сеть нельзя, тем более Криївку. Владельцам ранее уже предъявлялись претензии, но они исправляли нарушения, - это же можно сделать и теперь», - отметил он.

Сеть !Fest объединяет 16 авторских ресторанов во Львове, 12 заведений подсети Львівська майстерня шоколаду, 4 продовольственных магазина Два кроки від хати, кейтеринговую компанию, сувенирный магазин и продакшн-компанию.