Зурабов: результаты выборов в Украине не повлияют на газовые переговоры

Россия признает любой выбор украинского народа, сказал посол РФ в Украине Михаил Зурабов в интервью газете «Известия», опубликованном сегодня.

«Россия признает любой выбор украинцев при том понимании, что и за ней сохраняется право реагировать на изменения в политике Киева через призму своих национальных интересов», - отметил он.

Как сказал посол, можно ожидать, что по итогам парламентских выборов по обоюдному согласию состоится расширение круга тех, с кем его дипломатическое представительство постоянно взаимодействует.

В то же время он сомневается, что результаты выборов могут повлиять на ход «газовых» переговоров между странами.

«Не думаю. Хотя их (выборов – УНИАН) значение нельзя недооценивать», - отметил М.Зурабов.

По его словам, и Россия, и Украина находятся на этапе реформирования экономики, социальной сферы, модернизации политических и государственных институтов. В процессе преобразований как по объективным, так и по субъективным причинам возникает вероятность негативной реакции определенной части населения на проводимые реформы.

«Нередко политические силы, находящиеся в оппозиции к власти, используют временные трудности для расширения своего электорального поля. В тех же случаях, когда в стране выборы происходят практически каждые два года, «окно возможностей» для проведения системных преобразований практически отсутствует», - сказал посол. По его убеждению, без достижения компромисса между различными политическими силами проведение масштабных реформ маловероятно. «В условиях же радикализации политических сил вероятность выхода на подобный «общественный договор» становится крайне низкой. В этом и состоят, по моему мнению, риски новой политической конфигурации в Верховной Раде», - сказал М.Зурабов.

Комментируя по просьбе издания требования ВО «Свобода», которая получила высокий результат на парламентских выборах, денонсации Харьковских соглашений и запрет базирования Черноморского флота в Крыму, посол отметил, что денонсация Харьковских соглашений сопряжена с серьезными экономическими издержками.

«Россия в рамках исполнения этих договоренностей уже понесла экономические потери, которые следует учитывать. Действительно, предвыборная риторика нередко отличается радикализмом. Но это один из тех чувствительных вопросов, в отношении которого нужно проявлять большую осмотрительность. В недавнем прошлом можно найти немало примеров того, как непросчитанные политические шаги отрицательно влияли на двусторонние экономические отношения», - сказал он.

М.Зурабов выразил надежду, что прагматизм украинских политиков вне зависимости от того, к какой политической силе они принадлежат, является страховкой от спонтанных опрометчивых действий.

Россия – крупнейший торгово-экономической партнер Украины, потенциал российского рынка для украинских производителей – фактор способный существенно повлиять на преодоление экономических проблем, с которыми сталкивается Киев в контексте неблагоприятной ситуации в мировой экономике, сказал посол.

«Хотелось бы думать, что ставить под удар перспективу российско-украинских торгово-экономических отношений не готова ни одна политическая сила на Украине. Если, конечно, в планы этой силы не входит экономическая и политическая дестабилизация в стране. В противном же случае надо быть готовым к любым заявлениям и любым действиям», - отметил М.Зурабов.