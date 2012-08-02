Карпа и Капрановы отправились в партию

Партия «Украинская платформа «Собор» будет принимать участие в выборах в Верховную Раду и претендовать, в первую очередь, на голоса избирателей, которые еще не определились со своими политическими предпочтениями.

Об этом председатель партии Павел Жебривский сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, анализ социологических исследований показывает, что за крупные политические партии готовы проголосовать, приблизительно, половина избирателей, остальные – либо еще не определились, либо не собираются голосовать, а, следовательно, за них и развернется борьба.

"Мы не собираемся побороть тех, кто называет себя оппозицией, мы будем неудобными для действующей власти, мы не собираемся перетаскивать тех, кто определился в своих предпочтениях, мы ориентируемся на тех, кто не определился, предложив переформатирование действующего политикума", - сказал П.Жебривский.

Он отметил, что в Украине должна появиться организованная и многочисленная группа авторитетных, моральных людей, которые "станут инъекцией совести украинской власти".

По убеждению П.Жебривского, такой силой сегодня станет партия «Украинская платформа «Собор», в которую вошли, в частности, такие известные в стране личности, как экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, дипломат Рауль Чилачава, писатели Виталий и Дмитрий Капрановы, Ирэна Карпа, певец Тарас Компаниченко, политолог Александр Палий и другие.

В свою очередь, В.Огрызко подчеркнул, что партийцы очень скрупулезно и серьезно подходят к тому, кто будет в избирательном списке, который будет обнародован на съезде "Собора" 4 августа.

"У нас нет борьбы за пятерку в списке, у нас нет цели стать депутатами любой ценой. У нас есть цель попробовать дать новый образец политическим обычаям, возобновить обратную связь между властью и обществом", - сказал Д.Капранов.

Продолжая тему, А.Палий отметил: "Наша политическая сила отличается от, скажем, Партии регионов так же, как творчество Таисии Повалий отличается от творчества Тараса Компаниченко".

Обращаясь к избирателям, В.Огрызко подчеркнул, что "без альтернативы нет альтернативы, поскольку между одним злом и вторым злом снова будет избрано одно зло. Наша цель - создать новое качество в политике, которого сегодня нет".