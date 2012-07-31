Глава Львовского облсовета созывает внеочередную сессию из-за языкового закона

Председатель Львовского областного совета Олег Панькевич издал распоряжение о созыве внеочередной сессии областного совета в связи с подписанием председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным Закона «О принципах государственной языковой политики».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

Как отмечается в сообщении, сессия состоится 2 августа в 17.00.

Во время заседания депутаты выразят свое отношение к данному закону, примут соответствующее заявление и обсудят мероприятия по противодействию „введению в Украине второго государственного языка”, информирует пресс-служба Львовского областного совета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, В.Литвин подписал закон о принципах государственной языковой политики.

Данный закон уже направлен на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.