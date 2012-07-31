Банки просят Азарова повлиять на однопартийца: злостно не платит кредиты

Три банка входящих в группу крупнейших «Альфа-Банк» (Украина), «ВТБ Банк» и «УкрСиббанк» обратились с письмом к премьер-министру Украины Николаю Азарову, в котором просят его обратить внимание на ситуацию с невыполнением кредитных обязательств компаниями, входящими в группу «АИС».

Об этом руководители кредитно-финансовых учреждений сообщили на пресс-конференции в УНИАН во вторник.

«Поводом для совместного публичного обращения стали факты злостного уклонения от выполнения кредитных обязательств компаниями, которые входят в группу компаний «АИС», которые, в свою очередь, связаны с известным украинским бизнесменом, народным депутатом, членом Партии Регионов — Дмитрием Святашем» - говорится в письме-обращении банков, текст которого был роздан на пресс-конференции.

Кроме руководителей указанных выше банков, свою подпись под письмом поставила и исполняющий обязанности председателя Независимой Ассоциации Банков Украины (НАБУ) Елена Ефремова.

Письмо заканчивается обращением к премьер-министру Украины: «Уважаемый Николай Янович, мы, как представители финансового сектора, обращаемся к Вам как председателю Партии Регионов и премьер-министру Украины с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая сложилась у крупнейших банков с корпорацией «АИС», подконтрольной Д.Святашу, и вмешаться для восстановления законности».