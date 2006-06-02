Черномырдин: официальные лица РФ не заявляли о присоединении Крыма к России

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН подчеркивает, что официальные лица РФ не заявляли о присоединении Крыма к России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ривне.

”Россия таких заявлений не делала. Ни Президент, ни премьер-министр, ни руководители палат”, - подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможной коалиционной конфигурации в Верховной Раде Украины, В.ЧЕРНОМЫРДИН высказал мнение, что коалиция из пяти парламентских партий и блоков может быть разной, подобно тому, как конфигурация из пяти пальцев руки. Он отметил, что российская сторона сопереживает по поводу того, что до сих пор Верховная Рада не работает, не сформировано новое правительство, нет Конституционного Суда.

В.ЧЕРНОМЫРДИН также считает, что вопрос о введении в Украине второго государственного языка должны решать государство, регионы и граждане Украины. “Никто не отрицает роль украинского языка как государственного. Мы в России уважаем русский язык. Он тоже имеет проблемы и развивается”, - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН. Посол России также отметил, что государство должно научиться слушать своих граждан, ведь значительная часть граждан Украины считают русский язык родным. Он также сообщил, что и в Ривне к нему подходили люди и “жаловались по языковому вопросу”.

В Ривне В.ЧЕРНОМЫРДИН принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Брусиловского прорыва – одной из самых ярких операций российской армии во время Первой мировой войны против войск Австро-Венгрии. В результате этой операции, которая была проведена на территории нынешних Ривненской и Волынской областей, с обеих сторон погибло почти полтора миллиона воинов. 560 из них похоронены в братской могиле по улице Белой в Ривне, где и был проведен митинг-реквием.

Как сообщал УНИАН, 26 мая депутаты Госдумы РФ решили запросить в правительстве России информацию относительно последующей судьбы полуострова Крым.

Палата, в частности, поручила комитетам по международным делам и по делам СНГ и связям с соотечественниками запросить информацию в правительстве РФ о шагах относительно возвращения Крыма в состав России в связи с истечением в 2007 году действия двустороннего договора с Украиной о ее признании Россией в существующих границах, в связи с чем до 30 ноября этого года необходимо заявить о непродлении этого договора и о возврате полуострова в состав РФ в соответствии с Кучук-Кайнарджийским договором 1774 года.

В МИД Украины считают провокацией этот запрос Госдумы РФ.

1 июня депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН заявил, что запросы Госдумы РФ относительно возможности присоединения Крыма к России отозваны.